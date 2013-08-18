希腊将放开银行止赎房屋拍卖禁令 或引起政府内部分歧

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透雅典8月17日 - 希腊财长周六表示，将取消对房屋止赎的限制，以便银行能够收回不良贷款。这使得相关争论变得益发激烈，有可能考验联合政府的凝聚力。
根据2010年出台的临时措施，资金短绌的银行无法拍卖多数违约借款人的第一住房。这项举措是为了减轻财政撙节对家庭的冲击。
该项强制拍卖冻结令已经延长三次，今年12月31日又将到期，希腊财政部长史托纳拉斯表示应该不会再次延长了。
“如果不能自由拍卖，银行就会倒闭，”Realnews周报援引他的讲话报导称。
但一些来自执政联盟内部的议员反对止赎，担心在目前失业问题创纪录以及薪资下滑的形势下，可能会引起房屋所有人的反弹。
史托纳拉斯周六表示，将会颁布保护穷人的规定。“将会从社会和经济两方面，对保护真正的需要给予规定。”
萨马拉斯政府在300席的议会中仅以五席的优势占据多数。若内部出现分歧，可能导致政府垮台，并让2,400亿欧元的国际纾困计划出现问题。
抵押贷款是希腊银行业不良贷款中的很大一部分，在经济衰退六年之后，这个比例已经升至29%。(完)
(编译 郑茵 审校 王冠中)
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