希腊同意退休年龄提高至67岁--消息

美联储官员称联储准备升息 前提是经济继续成长且有财政刺激（更新版）
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。
路透雅典9月21日电---政府官员周五表示,希腊财政部已与三大国际贷款方达成协议,同意将希腊国内退休年龄提高两岁至67岁.
此举代表希腊的退休限制将可与德国等提供其贷款的国家相一致,可为希腊政府节省约11亿欧元,达成纾困案撙节要求的一部分.
这位官员不愿具名.希腊与欧盟/国际货币基金/欧洲央行三方官员的谈判,一直进行到当地周五凌晨.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
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