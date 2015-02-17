综述：希腊期望在不受纾困束缚下取得贷款 拒绝救助延期致谈判破局

路透布鲁塞尔2月16日 - 希腊与欧元区财长就该国债务危机进行的谈判周一破局，雅典当局拒绝了一项要求延长国际纾困六个月的提议，认为此提议“无法接受”。

谈判迅速破局令人质疑希腊在欧元区的未来；此前新选出的左派政府誓言将废弃这项2,400亿欧元的纾困计划、取消紧缩政策、并停止与欧盟/国际货币基金组织(IMF)检查人员合作。

主持这场会议的荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，雅典当局可在周五前要求展延，否则纾困方案将在月底到期。希腊政府及其银行业届时将面临现金短绌。

目前还不清楚希腊在失去外国支持之后财务还能支撑多久。在谈判破局后，欧元兑美元下跌，然而由于美股逢假日休市，市场可能要到周二才能够做出完整回应。

欧洲央行将在周三决定是否维持对希腊银行业者的紧急贷款，估计当地银行存款正以每周20亿欧元的速度流出。希腊3月将得要偿还为数不小的债务。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)看来没有理会欧盟财长们要其放下自尊，并且回过头来请求展延纾困的压力，称有信心能够在数日之内能达成内容有所不同的协议条件。

瓦鲁法基斯在一场记者会上表示，“我认为毫无疑问的是，欧洲将在未来48小时内齐心协力，找到能够接受并继续前进的必要辞令，好推动必要的实质工作；”他警告称最后通牒这类辞令在欧洲从未发生过效用。

对于欧盟执委会提出冻结反节支政策将可取得四至六个月信贷的提案，瓦鲁法基斯称提议非常不错。他说他已经准备好签署这项提案，但迪塞尔布洛姆之后提出了一个“问题很大”的不同方案。

迪塞尔布洛姆提出的草案要求雅典当局展延并遵守“当前方案”，愤怒的希腊官员很快地透露了草案内容；上述草案对于希腊新政府而言无法接受，诚如瓦鲁法基斯所言，新政府被选出来就是要废弃当前方案。

**“更加理性、减少意识形态”**

欧盟官员否认提出另一项计划，欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西则是维持和迪塞尔布洛姆一样的说法；瓦鲁法基斯称提出新方案的人就是莫斯可维西。

莫斯可维西称希腊必须在当前条件下展延纾困，就算最后的辞令有所修改，好让希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)不会在他的支持者面前失了面子。

莫斯可维西称，“我们必须更加理性，减少意识形态。”目前欧盟官员们正在苦恼的是，新的希腊领导阶层对于财政问题的认真程度到底有几分；他们同时也在担心，言词和政治颜面问题胜过迫切的经济需求程度到底有多深。

迪塞尔布洛姆称，进一步的谈判将会取决于希腊是否要求纾困，而他之前坚称他愿意在希腊选民极不欢迎的辞令问题上保持弹性。瓦鲁法基斯和其他官员周二仍将留在布鲁塞尔，召开例行欧盟经济会议。

“欧元集团的总体感觉仍然是，未来最好的方案是希腊当局寻求延长纾困计划，”迪塞尔布洛姆在新闻发布会上表示。

外界原本预计谈判会持续到深夜，但不到四个小时就宣告破裂，还没有上周三的前次会议时间长。上次会议之后欧盟官员表达了担忧，以及对希腊缺乏准备的诧异。

双方都有耐心渐失的迹象。几名官员称谈判令人失望，担心会酿成“灾难”。迪塞尔布洛姆和瓦鲁法基斯谈到需要重建信任。

当有记者问到如果希腊没有要求延长纾困计划会怎样时，欧盟最小成员国马耳他的财长Edward Scicluna表示，这将会是场大灾难。

“希腊必须做出调整，要意识到形势的严峻性，因为时间正一分一秒地过去。”

欧元区主要金主德国坚持其强硬路线。德国也是希腊最大的债权人。

德国财长朔伊布勒在谈判会议前表示，希腊长期以来从不量入为出，如果得不到该国整顿财政秩序的保证，欧洲已没有兴趣再向其提供任何资金。

**资金外逃**

布鲁塞尔会谈破裂之际，一名资深的希腊银行业人士表示，对市场和银行业而言，希腊的立场不是个好兆头。

“对经济和银行业来说，这是一个非常负面的消息。资金将持续流出。每日流出4-5亿欧元，一周就会流出大约20亿欧元。明天股市和债券收益率将会承压，”他称。

瓦鲁法基斯在美国纽约时报专栏中咄咄逼人地写道，希腊拒绝被当作“债务殖民地”，不愿忍受“对最低迷的经济体实施的最严厉紧缩措施”；他并补充道，“我们已经提出的底线不可逾越”。

民调显示，68%的希腊人希望与欧元区伙伴达成“公平的”妥协；而30%的希腊人表示，政府应该立场强硬，即便这样可能会导致希腊退出欧元区。民调还显示，81%的希腊人希望留在欧元区。

希腊存款外流的情况已然加剧。摩根大通表示，按照当前存款流出的速度，希腊银行业仅剩14周就将耗尽用于从央行获得资金的抵押品。

欧洲央行已经允许希腊央行为本国银行业提供紧急贷款，但债务谈判失败可能会迫使该国实施资本管制。

欧元区成员国--塞浦路斯曾在2013年危机期间被迫让银行关门两周，并实施资本管制。希腊银行业下周一适逢假期将关闭。(完)

(编译 张明钧/王颖/许娜；审校 徐文焰/孙茉莉/李婷仪)

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