综述：希腊预计偿还IMF与ECB贷款面临困难 德国流露怀疑情绪

路透雅典/柏林2月25日 - 希腊周三表示，今年偿还国际货币基金组织(IMF)与欧洲央行(ECB)贷款将存在困难。而德国财长则公开表示怀疑希腊的可信度。

在欧元区财长同意把希腊的救助计划延长四个月后，希腊财长瓦鲁法基斯对希腊的财政状况作出了坦率的评价。

“我们的公共部门将不会出现流动性问题。但我们现在偿还IMF贷款以及7月偿还欧洲央行贷款肯定会存在困难，”他对Alpha Radio电台表示。

他没有给出资金缺口数字。在本月支付大约20亿欧元的利息之后，希腊必须向IMF支付大约16亿欧元将于3月到期的贷款，并须在7月和8月向欧洲央行偿还75亿欧元左右的到期债务。

希腊若能成功地完成该计划，才会收到欧盟和IMF余下的72亿欧元救援资金。

不过德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称，除非希腊满足所有条件，否则不会继续施以援手。

他对SWR2电台称：“目前的问题是能否相信希腊政府的保证。德国对此非常怀疑，这必须要明白。”

更加深德国疑虑的是，希腊总理齐普拉斯领导的新政府当中一名强硬派左冀人士似乎要违背此前一天对债权人的承诺；即允诺持续推动已经在进行中的私有化。

希腊能源部长拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)称，政府将不会继续推进出售电力公司PPC(DEHr.AT)或电网运营商ADIME。

他对Ethnos报纸称：“这两个公司尚未提交具有约束力的出价，因此将不会完成。”

这引来柏林当局的反感，德国财政部一名发言人表示，希腊不能自行决定推迟或停止私有化政策。

尽管两国政府互相猜疑且各持己见，但四个月的纾困展延计画本周似将笃定获得德国与希腊国会的同意。

不过，就希腊庞大债务的下一轮协商，最快将于国会表决后在偿债压力笼罩的阴影下展开。

“希腊几乎不可能在夏季前重返市场，这意味着在6月底的新期限到期前，可能需要有一项替代计划，”评级机构惠誉在声明中表示。

惠誉表示，与此同时，让希腊政府发行更多短期国库券，是填补目前支出资金缺口的最佳方式。

**更佳的方案**

欧洲央行总裁德拉吉对欧洲议会表示，只要看到纾困计划有圆满的结局，该行准备好让希腊银行恢复正常融资。

在希腊总理齐普拉斯表示希腊政府旨在废除纾困计划后，欧洲央行本月稍早禁止银行以希腊政府公债作为融资担保品。银行被迫自希腊央行取得更高昂且限量的紧急资金以维持营运。

德国总理梅克尔努力打消其保守派阵营中的怀疑情绪，称延长希腊救助计划比其它方案更可取。

柏林排除了减计希腊债务的可能性。朔伊布勒的发言人表示，是否给予希腊预防性信贷额度，或者在四个月的延长期结束后推出第三个救助计划，现在谈论这些为时过早。

另一个希腊经济承压的迹象是，该国四大银行中的两家，Eurobank (EURBr.AT)和Bank of Piraeus(BOPr.AT)将被泛欧STOXX 600指标股指剔除，这有可能使其在这个困难时期失去关键的投资。

尽管延长希腊救助计划的协议达成之后，这两家银行的股价反弹，但自去年2月以来跌幅仍达65%左右。存款撤离，以及对于希腊偿债能力的担忧，使他们的股价受到打击。(完)

(编译 张涛/孙茉莉/陈宗琦；审校 龚芳/郑茵)

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