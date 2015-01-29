焦点：希腊新任总理冻结民营化行动 当地金融市场哀鸿遍野

路透雅典1月28日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周三对国际债权人发起公开挑战，宣布中止依据纾困协议制定的各项民营化计划，导致此间金融市场连续第三日大跌。

新政府迅速发出一连串公告，显示其将坚持反节支的承诺，这料将使其与德国为首的欧洲伙伴国家陷入冲突；德国已经表明不会重新就援助方案进行协商，而希腊却又需要该援助方案来协助偿还庞大债务。

齐普拉斯在首次内阁会议上表示，不能让选民们失望，这些选民因为节约措施而蒙受生活水平大幅下滑之苦。

在周二宣布暂停比雷埃夫斯港民营化之后，新政府暗示将会让整个计划停摆；关于比雷埃夫斯港民营化一案，中国远洋运输集团(COSCO)以及其他四家业者已经进入决选名单。

新政府表示，将会停止出售此间最大公用事业--希腊公共电力公司(DEHr.AT)以及炼油业者Hellenic Petroleum(HEPr.AT)的股权，并冻结高速公路、机场及电网等资产出售计划。

新政府同时计划让那些被判遭不公平解雇的公共部门人员复职，当中包括一群财政部的清洁人员，这些清洁人员的案例在去年引起公众注意；另外新政府还宣布提高低收入退休民众的养老金。

新政府与欧盟产生冲突的不确定性不仅止于经济政策层面。在欧盟料将对俄罗斯制裁展延六个月之前一天，希腊能源部长称该国反对制裁。雅典周二已就欧盟针对乌克兰问题发出的联合声明提出异议。

齐普拉斯周一与俄罗斯驻希腊大使会面，次日则是与中国大使见面，他向各部长表示，政府不打算与债权人走向“互相毁灭的冲突”。但他警告称，关于债务重新协商的要求，希腊不会有所退缩。

他说，“我们就任后将要大举改变本国各项政策及行政管理的方式。”

金融市场出现恐慌。希腊银行类股指数.FTATBNK周三暴跌超过26%，选举过后至今累计跌幅超过40%。

整体雅典股市.ATG则是大跌超过9%，希腊五年期政府公债收益率(殖利率)触及约13.5%，创下2012年债务重整以来的最高；当年债务重整导致民间债权人的持仓遭大幅减记。

出于这样的顾虑，标准普尔将希腊主权债评级展望由“稳定”下调为“负面”。

副总理Yannis Dragasakis力图打消市场疑虑，表示政府在采取行动时，会考虑到民间投资者的利益，不过企业界仍疑虑重重。

“这是一个反对私有化的政府，因此我认为所有私有化举措都将暂停，”一位匿名的行业银行人士表示，“实际情况是，如果你是新的企业主，你会希望有一个对你没有好感的政府吗？我们最好还是说点别的吧。”

**协商有难度**

新上任的财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)表示，协商并不容易，但预期双方将找到共同立场。他将在周五与欧元集团主席迪塞尔布洛姆会面。

“希腊与欧洲将不会形成对立，”他在就任后的首次记者会上表示。

瓦鲁法基斯表示，未来几天将与法国与意大利财长会面。法、意两国都迫切希望欧洲改变做法，在坚持预算纪律方面采取更大的弹性。

法国已经排除直接取消希腊债务的可能，希腊债务中约有80%是由其他欧元区国家政府、以及IMF等跨国组织所持有。不过法国当局已经表示，对于让希腊更能够持续承担负债的协商持开放态度，齐普拉斯则是料将在2月12日欧盟峰会之前与法国总统奥朗德会面。

德国的反应则是非常冷峻。德国经济部长加布利尔表示，希腊政府在宣布停止民营化之前，应该先与伙伴国讨论。

“其他欧元区国家民众有权见到希腊遵守协议，”他说道，并称希腊退出欧元将会是“错误的解决办法”，但这得由希腊政府自行决定。

由于担心新政府与债权人的谈判会破局，希腊在欧洲的未来难以预料，这导致希腊金融市场连续第三个交易日陷入动荡。

然而尽管危机弥漫，但部分观察家认为，有一个方法能让雅典和柏林都感到满意。一名法国外交界消息人士表示，他预期欧洲金主设下的2月28日最后期限可能展延。

消息人士称，“这还没确定，因需要达成协议，而德国和芬兰则还要寻求国会支持，不过我们可能会展延计划的到期日。”(完)

(编译 张明钧/陈宗琦; 审校 张荻/郑茵/许娜)

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