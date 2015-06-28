希腊危机升级 全球金融市场面临剧烈震荡

6月28日，希腊克利特岛上的居民在银行自动取款机前排队取钱。 REUTERS/Stefanos Rapanis

路透伦敦6月28日 - 全球金融市场周一严阵以待希腊债务危机的冲击，因投资者匆忙消化“希腊脱欧”的风险。而就在周五下午，多数人还认为这种情况不太可能发生。

希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭，此前国际债权人拒绝延长救助计划。

“这将对市场造成严重冲击，导致波动上升，”摩根士丹利欧洲外汇策略主管Ian Stannard指出。

雅典股票交易所周一也将关闭，因为希腊政府希望尽力控制金融市场受到的冲击。

美国股指期货周日盘初急跌，因希腊债务违约和退出欧元区的可能性上升。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周五晚间宣布对救助条款举行公投，令债权人感到吃惊。

希腊的欧洲伙伴周六拒绝把希腊的现有救助计划延长到周二晚间截止期限以后。希腊国会周日批准了齐普拉斯提出的7月5日公投提案。欧洲央行周日未提高希腊银行业者紧急融资上限，尽管有报导称周末储户提款金额进一步增加。

若没有新的救助资金，希腊周二将无力偿还IMF的16亿欧元贷款。

很明显，迄今为止今年希腊大戏中缺少的一幕是，像2012年希腊债务危机高峰期间那样，其他“二线”欧元区成员国公债市场受到波及的情况。这次希腊公债收益率高涨，但意大利、西班牙和葡萄牙的并没有。

但分析师说，周一情势很可能改变，除非欧洲央行采取控制措施。

“二线国家公债利差可能升至紧张水平，”荷兰银行分析师在研报中称，“欧洲央行应做好必要时启动直接货币交易(OMT)举措的准备，以令市场恢复平静。”

高盛今年稍早称，若希腊退出欧元区，意大利和西班牙10年期公债较可比德债利差将高见400个基点--这对所有相关的欧洲金融定价都是一个冲击，尽管仍比2011/12年冬季峰值低约200个基点。

欧元周一在亚太市场盘初挫跌近0.02美元，至一个月低位。

高盛上周表示，欧元在希腊违约后可能马上先跌0.03美元，接下来几周将续跌0.07美元，因欧洲央行将加速购债。

欧元区以外的避险工具可能大受提振。其中包括瑞郎及美国公债。

花旗外汇策略师Josh O'Byrne写道，“我们认为瑞士央行很有可能出手干预”，抛售瑞郎/欧元。

即使欧元区股票价格在近几周希腊债务大戏的跌宕起伏中走势仍相当稳健，可欧洲股市波动率已升至六个月高点，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数自4月以来下跌约4%。

“我们正面对一个全然不同的环境，欧洲股市与其他市场一样，也将经历一个艰难时期，”德意志银行董事总经理Nick Lawson表示。

“市场在上周末并未对此作好准备，而席卷公债、公司债和股市的流动性短缺问题，将令情况更加恶化。”

**扩散担忧**

有迹象显示市场料将出现震荡，外汇经纪商FXPro周六在其网站上刊登的报告中称，可能会将欧元交易限制在现有仓位的平仓，并提高欧元货币对的保证金要求，“以降低欧元货币对交易的风险”。

但与其他市场相比，这次债务危机对外汇市场的影响还不明朗。上周当希腊与债权人看来接近达成协议时，欧元大跌，而股市上涨。

摩根士丹利的Stannard表示，“欧元与股市走势相反”，他称对欧元的影响取决于风险偏好受到怎样的影响。

“但若投资者信心进一步转为负面，全然远离欧洲资产，那么显然支撑因素将会消失，欧元就变得脆弱。”

其他分析师称，欧元在上述两种情况下都会下跌，而避险货币日圆、瑞郎，甚至是英镑都将受益。

花旗分析师O'Byrne称，“当银行资金益发匮乏，或IMF贷款无法偿还时，欧元可能会大跌。”(完)

(翻译/审校 张涛/郑茵/张荻/徐文焰/龚芳/杜明霞/戴素萍)

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