希腊公投后续效应 银行及公共事业股料将首当其冲

图为以股票曲线为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦7月2日 - 在本周末希腊公投前，欧洲股市鲜有恐慌迹象。不过，银行及公共事业股的投资者，应该要为未来颠簸之路做好准备。这次公投将决定希腊在欧洲的前途。

尽管以直接曝险来说，希腊并非是欧洲企业的关注重点。然公投后来自信贷市场的间接溢出效应，料将使银行业经由其债券投资组合而遭到打击，尤其是持有南欧债券的投资组合。像债券的公共事业股同样也对收益率上升甚为敏感。

瑞银集团估算，二线欧元区政府公债和德债之间的利差每上升一个基点，金融股的价格将下跌约8个基点。这么大的影响力，由近几周银行股的价格随着希腊消息摆荡可见一斑。

“周末前我绝对会避开银行和公共事业股，”瑞银全球跨资产策略师Ramin Nakisa表示。“公投确实有走错路的风险，尽管这种可能性偏低，但这将对这些类股带来极大的影响。”

本周迄今，二线欧元区政府公债和德债之间的利差已扩大约26个基点；同时欧元区银行股.SX7E已下跌约4.9%。

**资本风险**

国际清算银行本周稍早警告，债市波动可能对银行业吸收亏损的资本水平造成影响。

摩根大通分析师估计，假设周日公投对救援计划投“赞成”票，若未对主权债收益率波动进行对冲保护，将使银行业核心资本率承受风险，意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)、Intesa Sanpaolo (ISP.MI)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)等业者料受创最重。

如果希腊脱离欧元区，可能将使资本比率额外遭到102个基点的冲击。

尽管本周公债收益率温和上涨，但公用事业类股亦承压，尽管周四大涨，但本周累计跌2.9%。公用事业企业通常负债水平较高，承受利率风险。

可以肯定的是，显然不会出现希腊退出欧元区的结果。无论是摩根大通还是瑞银，都预计希腊不会脱离欧元区。如果公投结果较预期更正面，那么可能将有利于银行股，而不是打压该类股。

但这很大程度上取决于欧洲央行抑制危机蔓延的能力，金融类股仍面临风险。

“危机是否蔓延是最重要的事情，而这主要取决于欧洲央行的政策，”瑞银的Nakisa称，“如果政策回应力度较弱，那么危机可能会全面蔓延。但我们认为这样的可能性非常低。”(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 张明钧)

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