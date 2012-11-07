希腊议会将表决节支举措 民众抗议活动升高

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透雅典11月7日电---希腊联合政府周三希望能克服内部分歧,抗拒愤怒民众在议会门前的抗议行动,力推能获得援助款及避免破产所需的节支计划.
希腊总理萨马拉斯预期该删减预算、加税及劳动改革举措可以勉强通过.
成千上万的工会工人计划在全国大罢工的第二天包围议会.该大罢工已造成大部分的公共运输瘫痪,学校、银行及政府部门关闭.
工会表示节支举措将打击穷人,富人则置身事外,此外也会让五年的经济衰退更加恶化.这场衰退让希腊国内生产总值(GDP)损失五分之一,失业率则冲上25%.
这次投票是萨马拉斯政府上任以来面临的最大考验.如获通过,将使希腊获得支持银行业和偿付月底到期债务的资金.如遭否决,将使薄弱的执政联盟破裂.
萨马拉斯曾表示,节支计划将包括最後一次削减工资和养老金,这难以安慰生活水准在数次减赤中大幅下滑的希腊中产阶级.减赤计划对工薪族和领养老金者的冲击最大.
与此同时,希腊还采取便利企业雇用和解雇员工的举措,包括削减遣散费等.
工会领袖称,示威人群数量看来超过了周二的1.6万人.希腊民众指责政府让富人免于承受危机之苦.
"他们夺走了我们的一切--我们的钱,我们的工作,我们的生活--而且他们让欧洲人满意之前不会停手,"Popi Alexaki称,她今年40岁,以前是一家牙医所的护士,8月份失业.
"他们让我恶心.受够了,受够了,受够了!"(完)
--编译 戴素萍/王丽鑫;审校 张涛/程琳
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