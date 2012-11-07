希腊议会将表决节支举措 民众抗议活动升高

路透雅典11月7日电---希腊联合政府周三希望能克服内部分歧,抗拒愤怒民众在议会门前的抗议行动,力推能获得援助款及避免破产所需的节支计划.

希腊总理萨马拉斯预期该删减预算、加税及劳动改革举措可以勉强通过.

成千上万的工会工人计划在全国大罢工的第二天包围议会.该大罢工已造成大部分的公共运输瘫痪,学校、银行及政府部门关闭.

工会表示节支举措将打击穷人,富人则置身事外,此外也会让五年的经济衰退更加恶化.这场衰退让希腊国内生产总值(GDP)损失五分之一,失业率则冲上25%.

这次投票是萨马拉斯政府上任以来面临的最大考验.如获通过,将使希腊获得支持银行业和偿付月底到期债务的资金.如遭否决,将使薄弱的执政联盟破裂.

萨马拉斯曾表示,节支计划将包括最後一次削减工资和养老金,这难以安慰生活水准在数次减赤中大幅下滑的希腊中产阶级.减赤计划对工薪族和领养老金者的冲击最大.

与此同时,希腊还采取便利企业雇用和解雇员工的举措,包括削减遣散费等.

工会领袖称,示威人群数量看来超过了周二的1.6万人.希腊民众指责政府让富人免于承受危机之苦.

"他们夺走了我们的一切--我们的钱,我们的工作,我们的生活--而且他们让欧洲人满意之前不会停手,"Popi Alexaki称,她今年40岁,以前是一家牙医所的护士,8月份失业.

"他们让我恶心.受够了,受够了,受够了!"(完)

--编译 戴素萍/王丽鑫;审校 张涛/程琳

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