《热点透视》希腊退欧之忧 默克尔强势出招

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Olaf Storbeck 编译 戴素萍
路透伦敦1月8日 - 德国总理默克尔希望保持欧元区完整，这点应该无庸置疑。面对希腊若是无法与债权人达成协议而可能转身退出欧元区一事，默克尔一付无所谓的样子，这是打一场长久战的部分战略。默克尔只是想要事先警告左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)。该党在1月25日的希腊国会大选中可能胜出。投资人应该会识破希腊讨价还价的技俩。接下来的希腊危机将会高潮迭起，但德国将确保最终会达成妥协。
过去两年德国的首要任务不曾改变，且在两个相互冲突的担忧中成形。一方面，德国不想要成为欧洲主要的金主，为欧元区受挫的二线国家融资，因此鼓励继续难以为继的政策。另一方面，德国决策者对欧元区崩解所招致的经济和政治上的后果忧心不已。最大的担忧是，欧洲货币联盟若结束，将对德国“国家利益”核心中的较大欧洲项目带来致命的一击。
自从欧元区危机开始以来，德国的行为举止一直受到这两个担忧所驱动。因此，当德国同意对债务缠身的国家纾困时，一贯地坚持必须附带条件。德国实际上是以金钱换取改革，以及撙节。
默克尔目前向齐普拉斯释出两个隐藏的讯息。其一，如果希腊对纾困协议片面毁约，像是单方面决定债务减记，就不能预期德国会完全信守承诺。其二，希腊新政府不应该扬言退出欧元区，作为未来协商讨价还价的筹码。从德国的角度来看，要是退出欧元区的举动，对希腊所造成的伤害要大过于欧元区其他国家就好了。
这并不代表希腊下届政府将束手无策。举例而言，左翼激进联盟党除去希腊寡头政治执政者既得利益的意图，应该会受到德国的欢迎。默克尔想要强力灌输的讯息是，在希腊新政府上任后，天下仍然没有白吃的午餐。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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