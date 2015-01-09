《熱點透視》希臘退歐之憂 默克爾強勢出招

(本文作者為熱點透視專欄撰稿人，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 Olaf Storbeck 編譯 戴素萍

路透倫敦1月8日 - 德國總理默克爾希望保持歐元區完整，這點應該無庸置疑。面對希臘若是無法與債權人達成協議而可能轉身退出歐元區一事，默克爾一付無所謂的樣子，這是打一場長久戰的部分戰略。默克爾只是想要事先警告左翼激進聯盟黨領導人齊普拉斯(Alexis Tsipras)。該黨在1月25日的希臘國會大選中可能勝出。投資人應該會識破希臘討價還價的技倆。接下來的希臘危機將會高潮迭起，但德國將確保最終會達成妥協。

過去兩年德國的首要任務不曾改變，且在兩個相互衝突的擔憂中成形。一方面，德國不想要成為歐洲主要的金主，為歐元區受挫的二線國家融資，因此鼓勵繼續難以為繼的政策。另一方面，德國決策者對歐元區崩解所招致的經濟和政治上的後果憂心不已。最大的擔憂是，歐洲貨幣聯盟若結束，將對德國“國家利益”核心中的較大歐洲項目帶來致命的一擊。

自從歐元區危機開始以來，德國的行為舉止一直受到這兩個擔憂所驅動。因此，當德國同意對債務纏身的國家紓困時，一貫地堅持必須附帶條件。德國實際上是以金錢換取改革，以及撙節。

默克爾目前向齊普拉斯釋出兩個隱藏的訊息。其一，如果希臘對紓困協議片面毀約，像是單方面決定債務減記，就不能預期德國會完全信守承諾。其二，希臘新政府不應該揚言退出歐元區，作為未來協商討價還價的籌碼。從德國的角度來看，要是退出歐元區的舉動，對希臘所造成的傷害要大過於歐元區其他國家就好了。

這並不代表希臘下屆政府將束手無策。舉例而言，左翼激進聯盟黨除去希臘寡頭政治執政者既得利益的意圖，應該會受到德國的歡迎。默克爾想要強力灌輸的訊息是，在希臘新政府上任後，天下仍然沒有白吃的午餐。(完)

(譯文審校 王洋)