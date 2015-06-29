热点聚焦：是否允许希腊脱欧 为德国总理默克尔带来严峻挑战

路透柏林6月28日 - “如果你搞砸了，你就得负起责任，”这是美国前总统布什(George W. Bush)决定入侵伊拉克之前，时任国务卿鲍威尔(Colin Powell)给他的警告。

把“搞砸”希腊的责任归咎于德国总理默克尔是否公平，则尚待商榷。

但希腊这欧元区最薄弱的环节本周若果真爆发违约，最终被迫离开欧元区，那么作为欧洲最有权力领导人的德国总理貌似脱不了干系，需要承担希腊问题的“责任”，而让希腊离开的决定将大大改写她的传奇。

数月以来，对于是否允许希腊脱欧，并接受此举必然引发的金融、经济和地缘政治冲击，向来谨慎行事的默克尔一直在纠结。

据默克尔最亲近的数名顾问称，和德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)不同，默克尔一直坚持避免希腊脱欧。朔伊布勒近几个月一再传达他可接受欧元区不包含希腊的信号。

如果希腊最终退出欧元区，很多德国和其他国家的人将责怪1月上台的希腊总理齐普拉斯领导的左翼政府。伙伴国家被激怒，认为希腊政府在债务谈判中采取飘忽不定和对抗的立场。

齐普拉斯周五宣布对欧洲提出的最新援助条款进行公投，而希腊不日就会耗尽现金。这容易让默克尔说出“受够了”，并威胁不再提供支持，一了百了。

但最可能被迫收拾“希退”烂摊子和回答为何没能避免灾难的人，还是默克尔，而非其他欧洲领导人。

希腊若退出欧元区，可能导致欧洲南部出现人道主义危机，在刚刚摆脱多年深度衰退的欧元区国家引发蔓延，并引燃关于德国撙节政策和默克尔对危机的处理的激烈辩论。

允许希腊退出欧元区将是默克尔上台近10年来采取的最大胆的举措，风险远高于她2011年时做出的逐步淘汰核能的决定。

默克尔私下曾承认，她最大的担心是德国在100年内第三次被指责为“摧毁欧洲”的元凶。

英国举行欧盟去留公投已是箭在弦上，俄罗斯与乌克兰的僵局尚未化解，移民涌入欧洲大陆，还有伊斯兰激进份子威胁日增等危机，都还没有找出答案，在这样的背景之下，希腊的混乱是对全世界发出的又一个可怕信号，令人对欧洲的局势备感不安。

“欧洲内部危机正在一个危险且不稳定的地缘政治环境中上演着。”德国外交部长费希尔最近在Project Syndicate撰文道。“要想预防欧盟分崩离析，第一要务是需要一个解决希腊危机的策略方案。”

**朔伊布勒的角色**

自从希腊在五年前引爆欧元区危机以来，默克尔饱受批评人士的指摘，称她缺乏“大远景”策略。

她顽强地坚持“按部就班”，救援措施须视经济改革承诺及更多减支才会拨下。部分分析师以及希腊政府主张，这个策略把希腊逼得喘不过气，反而是扼杀复苏而不是救助。

最近几周针对默克尔的批评言论称，尽管德国财政部长朔伊布勒的怀疑论调众所周知，但默克尔却依然任由朔伊布勒主导与希腊的谈判。

早在2012年，这位德国财长就曾提出，欧元区要是没有希腊可能会更好。前美国财长盖特纳在他2014年出版的自传《压力测试》中谈到，他三年前与朔伊布勒在北海叙尔特岛会晤时，后者的立场可有些“惊世骇俗”。

不过，我们很难苛责默克尔没有在幕后大力推动协议的达成。回想3月时，齐普拉斯作为希腊总理首次访问柏林，她在总理官邸宴请齐普拉斯，花了五个小时和他逐条讨论希腊的改革承诺。

“我们向希腊表达的是，如果他们拿出可行的计划，默克尔会为此力争的，”一位高级助手在会晤后这样说。

眼下，人们觉得她为与齐普拉斯达成协议尽了最大努力，德国人普遍认为是希腊政府在谈判中采取不负责任的做法，这种感觉有可能确保她在国内赢得广泛支持。

周末，政界人士普遍通过媒体谴责齐普拉斯，支持默克尔。颇有影响的保守派媒体，比如德国画报和法兰克福汇报等畅销报纸，也对默克尔表示支持，而之前在最近几周，这些媒体还怀疑她是否会在谈判的最后阶段“态度软化”。

但是，德国这种民意支持能够维持多久，就说不好了。如果事实证明最终希腊退出欧元区的经济和金融成本极高，那么默克尔的执政盟友--德国社会民主党(SPD)就会很快转而攻击她。

德国在欧洲以及欧洲以外的盟友也可能会开始质疑默克尔对此次危机的处理。

由于担心在全球威胁加大之际，希腊退出欧元区可能引发地缘政治后果，美国一直在幕后竭力敦促默克尔，不惜一切代价让希腊留在欧元区。

美国财政部长杰克卢周末致电朔伊布勒、法国财长萨潘和IMF总裁拉加德，敦促他们达成希腊问题的“可持续解决办法”，其中包括债务减免。但默克尔一直反对债务减免。

比美国的意见更令人担忧的是，欧洲在希腊问题上的立场存在分歧。

法国到目前为止一直追随德国的立场。但据欧元区官员说，在周六欧元区财长的一次决定性会议上，法国与德国及其他国家分道扬镳，支持延长对希腊的救助，以便有时间进行公投。

法国的立场遭到压制，希腊延长救助的请求被否决。除非能在最后一刻奇迹般地达成协议，否则默克尔就必须面对希腊退欧的后果。(完)

(编译 刘秀红/杜明霞/李婷仪/郑茵/汪红英；审校 龚芳/王丽鑫/高琦/王颖)

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