希腊财长宣布辞职 为达成援助协议铺平道路

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透雅典7月6日 - 希腊财长瓦鲁法基斯周一辞职，称总理认为这有助于为达成新协议铺平道路。
此前希腊民众对国际债权人开出的救助条件投出“反对”票，使希腊陷入前途未卜、甚至可能退出欧元区的境地。
尽管谈判双方关系冰冷，瓦鲁法基斯上周指责欧洲伙伴对希腊人民使用“恐怖主义”，试图恐吓他们接受更多的撙节措施。
瓦鲁法基斯在一份声明中指出，他一直“被提醒”部分欧元区成员国不喜欢他出现在财长会议上，“总理认为他辞职这个构想可能有助于达成协议。”
“因此我将在今日离开财政部。”
“我认为只要总理齐普拉斯认为适合，协助他运用昨天希腊民众通过公投赋予我们的资本是我的职责，”瓦鲁法基斯称，“我将骄傲地承担债权人的嫌恶。”(完)
(编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦/艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。