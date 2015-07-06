希腊财长宣布辞职 为达成援助协议铺平道路

路透雅典7月6日 - 希腊财长瓦鲁法基斯周一辞职，称总理认为这有助于为达成新协议铺平道路。

此前希腊民众对国际债权人开出的救助条件投出“反对”票，使希腊陷入前途未卜、甚至可能退出欧元区的境地。

尽管谈判双方关系冰冷，瓦鲁法基斯上周指责欧洲伙伴对希腊人民使用“恐怖主义”，试图恐吓他们接受更多的撙节措施。

瓦鲁法基斯在一份声明中指出，他一直“被提醒”部分欧元区成员国不喜欢他出现在财长会议上，“总理认为他辞职这个构想可能有助于达成协议。”

“因此我将在今日离开财政部。”

“我认为只要总理齐普拉斯认为适合，协助他运用昨天希腊民众通过公投赋予我们的资本是我的职责，”瓦鲁法基斯称，“我将骄傲地承担债权人的嫌恶。”(完)

(编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦/艾茂林)

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