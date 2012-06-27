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时事要闻 | 2012年 6月 27日 星期三 15:01 BJT

微软希腊总部遭纵火 暂停运行

路透雅典6月27日电---希腊警方周三称，微软希腊总部夜间遭枪手纵火，导致大楼损毁，该总部暂停运行。

警方消息人士称：“一辆货车上装着三个可燃气体罐和五个汽油罐。”

大楼底层受损，货车完全损毁，至少两人实施了此次袭击，事情发生在0145GMT（北京时间9:45）。

警方发言人Thanasis Kokkalakis说：“大楼一层多处损毁。微软（该总部）今天暂停运行。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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