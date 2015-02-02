独家：希腊新政府对加拿大在该国的金矿投资项目表示反对

路透雅典1月30日 - 希腊能源部长拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)周五对路透表示，该国新上台的左翼政府将取消出售国有天然气公共设施的计划，并且对于国内一个由加拿大金矿商运营的项目表示坚决反对，后者是希腊国内规模最大的外资之一。

拉法赞尼斯发表的这些言论进一步证实，希腊政府正遵守竞选时的承诺，这些承诺使投资大幅降温，也令金融市场感到不安。拉法赞尼斯在执政的左翼激进联盟党(Syriza)中也属于较为激进的一派。

总部设在温哥华的Eldorado Gold(ELD.TO)在希腊北部经营Skouries金矿项目，这是上届希腊政府推动外商投资的标志性项目，也被外界视为判断当局是否会不顾地方反对而保护外国投资者的试金石。

“我们绝对反对该项目，我们将考虑下一步行动，”拉法赞尼斯在新部长办公室对路透表示。他不愿透露政府是否将尝试阻止该项目继续运转。

Eldorado Gold(ELD.TO)股价周五一度挫跌至六年低点，跌幅高达18.5%。该公司持有Skouries金矿项目95%的权益。

“我们拿到了开采许可证，所以我们有资格合法地在那里继续运营和开发项目。所以对我们来说，目前是一切业务照常，”Eldorado负责投资者关系的副总裁Krista Muhr在回应有关报导时说。

“如果我们没有信心，我认为我们不会继续对希腊投资资金，”她补充说。

这个金矿项目是自2010年希腊发生债务危机以来，国内最大的外商投资项目之一，Eldorado于2012年接手这个金矿，并承诺在五年内投资10亿美元。

但这个项目几年来饱受争议，当地人也举行过暴力抗议反对它，Syriza也曾经批评这个项目会破坏环境。

能源部长拉法赞尼斯对天然气公共事业公司DEPA的态度更加坚决，他表示，将取消出售DEPA 65%股权的计划。(完)

(编译 徐文焰/白云; 审校 郑茵/王丽鑫)

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