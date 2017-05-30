希腊财长否认有关该国可能选择不接受新一轮纾困资金的报道

“德国画报歪曲了我昨天说的话。我从未说过希腊7月不还债。没有这种事，”他对路透表示。

“我说的是，发放金援不是问题，因为各方一致认为我们信守了承诺，但希腊政府认为，如果只发放援助金而不澄清债务问题，不足以扭转希腊的经济。”他说。(完)