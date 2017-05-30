希腊财长否认有关该国可能选择不接受新一轮纾困资金的报道

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透雅典5月30日 - 希腊财长察卡洛托斯周二否认了德国画报(Bild)的报道，报道称如果不减免债务，希腊可能选择不会接受新一轮纾困资金。
“德国画报歪曲了我昨天说的话。我从未说过希腊7月不还债。没有这种事，”他对路透表示。
“我说的是，发放金援不是问题，因为各方一致认为我们信守了承诺，但希腊政府认为，如果只发放援助金而不澄清债务问题，不足以扭转希腊的经济。”他说。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。