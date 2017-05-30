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国际财经 | 2017年 5月 31日 星期三 07:38 BJT

希腊财长否认有关该国可能选择不接受新一轮纾困资金的报道

路透雅典5月30日 - 希腊财长察卡洛托斯周二否认了德国画报(Bild)的报道，报道称如果不减免债务，希腊可能选择不会接受新一轮纾困资金。

“德国画报歪曲了我昨天说的话。我从未说过希腊7月不还债。没有这种事，”他对路透表示。

“我说的是，发放金援不是问题，因为各方一致认为我们信守了承诺，但希腊政府认为，如果只发放援助金而不澄清债务问题，不足以扭转希腊的经济。”他说。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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