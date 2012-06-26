希腊新财长辞职 对新政府构成冲击

路透雅典6月25日电---希腊新任财长周一因身体欠安为由请辞,让打算削弱国际纾困条款的希腊新政府在上任不到一周後即陷入乱局.

前为National Bank of Greece董事长的Vassilis Rapanos於周五宣示就职之前紧急住院,称其腹部疼痛、恶心并晕眩.

这位态度温和的银行家曾在1970年代的军政府时期入狱,有着健康不佳的病史.

希腊新任总理萨马拉斯称,Rapanos因健康欠佳理由请辞获准;萨马拉斯在6月17日胜选後於上周三接任总理.

萨马拉斯自己才刚经历修复视网膜的眼部手术出院.萨马拉斯和Rapanos均称无法参加6月28-29日的欧盟峰会.

新政府有个混乱的开始令人忧心;这个新政府是在一个月内的第二度选举後产生,面临国内强大的反对国际纾困力量,也面对欧洲坚决不愿对纾困条件有所退让的压力.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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