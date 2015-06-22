若希腊采取限制举措 MSCI明晟或将希腊重新列为“独立市场”

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦6月19日 - 指数供应商MSCI明晟周五表示，正在监控投资者对希腊股市的投资情况，若希腊采取任何限制举措，则可能把对该国的评级从新兴市场调整为“独立市场”。
“希腊当局为控制经济形势可能采取的一些举措，例如实施资本管控，也许会对MSCI明晟希腊指数(MSCI Greece Index)乃至MSCI明晟新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)的可复制性和可投资性产生重大影响，”MSCI明晟在自家网站上发表声明称。
MSCI明晟补充道，将在咨询公众意见后采取此类行动。
截止3月6日，希腊在MSCI明晟新兴市场指数中的权重为0.32%。截止2014年6月，大约有1.7万亿(兆)美元的投资者资金追踪MSCI明晟新兴市场指数。
希腊股市指标股指ATG .ATG周四触及三年低位，今年迄今累计下跌17%。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。