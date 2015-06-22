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国际财经 | 2015年 6月 22日 星期一 11:02 BJT

若希腊采取限制举措 MSCI明晟或将希腊重新列为“独立市场”

路透伦敦6月19日 - 指数供应商MSCI明晟周五表示，正在监控投资者对希腊股市的投资情况，若希腊采取任何限制举措，则可能把对该国的评级从新兴市场调整为“独立市场”。

“希腊当局为控制经济形势可能采取的一些举措，例如实施资本管控，也许会对MSCI明晟希腊指数(MSCI Greece Index)乃至MSCI明晟新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)的可复制性和可投资性产生重大影响，”MSCI明晟在自家网站上发表声明称。

MSCI明晟补充道，将在咨询公众意见后采取此类行动。

截止3月6日，希腊在MSCI明晟新兴市场指数中的权重为0.32%。截止2014年6月，大约有1.7万亿(兆)美元的投资者资金追踪MSCI明晟新兴市场指数。

希腊股市指标股指ATG .ATG周四触及三年低位，今年迄今累计下跌17%。(完)

(编译 许娜；审校 郑茵)

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