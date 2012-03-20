希腊央行称需严格执行欧盟/IMF计划

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 新的欧盟/IMF计划可成功,严格执行是关键
* 希腊今年GDP料将萎缩4.5%,而2013年GDP料下滑0.5%
* 希腊2012年经常帐缺口或收窄至相当於GDP的7%
路透雅典3月19日电---希腊央行周一在年度货币政策报告中指出,希腊必须严格遵守与国际贷款者达成协议的改革计划,以重获市场信心,并帮助经济复苏.
由於希腊在2010年与欧元区夥伴和国际货币基金组织(IMF)达成第一套纾困方案後,对於方案要求采取的措施拖拉迟疑,未能达到目标,导致市场怀疑和修正行动.
在同意了一系列痛苦的经济改革及节支,并和民间债权人完成债务交换後,希腊终获得了IMF-欧盟的新纾困方案.
但由於5月初将进行议会选举,外界担心选举可能使焦点从经济计划转移开来;在此同时,组成新联合政府的前景并未平息计划执行面的疑虑.
"决定计划成败最关键的因素在於严格执行.有许多困难和问题需加以因应,但最後的分析显示目标是可实现的,计划可取得成功."央行在报告中指出.
希腊央行(BOGr.AT)预计,单位劳工成本下降加上物价压力舒缓,将有助希腊恢复竞争力,使其从2001年加入欧元区至2009年爆发债务危机间所丧失的大量经济竞争力,最高恢复75%.
根据IMF,尽管希腊过去两年做出的进展,但其竞争力缺口估计约相当国内生产总值(GDP)的15-20%.薪资增长高过生产力所侵蚀掉的竞争力反映在经常帐赤字攀升,不过这个赤字目前正在缩窄.
央行表示,今年经常帐赤字预计可从2011年相当於GDP的9.8%收窄至7%,未来几年并继续改善.
希腊出口在产出占比偏低阻碍其更快速的改善.不含运输,希腊2007-11年出口在GDP中平均仅占14%.
其规模2,150亿欧元的经济2012年料连续五年衰退,GDP料萎缩4.5%,失业率则料超过19%.
去年经济萎缩幅度更甚,高达6.9%.明年可能开始恢复,不过2013年整体GDP仍料下滑0.5%.
"经济更迅速恢复至GDP正增长,是达成设定目标的关键."报告称."增长的先决条件就是恢复对经济未来的信心."
央行预计物价压力将纾缓,消费者物价增幅今年料为1%,2013年进一步放缓至增加0.5%.
核心通胀今明两年预计转为轻微的负值,分别为下降0.1%和下降0.2%.
"希腊必须承担历史责任,实施(有说服力地显示)其经济可重新调整使该国回归成长轨道的战略."央行称.(完)
--编译 张若琪;审校 王丽鑫
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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