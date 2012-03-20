希腊央行称需严格执行欧盟/IMF计划

* 新的欧盟/IMF计划可成功,严格执行是关键

* 希腊今年GDP料将萎缩4.5%,而2013年GDP料下滑0.5%

* 希腊2012年经常帐缺口或收窄至相当於GDP的7%

路透雅典3月19日电---希腊央行周一在年度货币政策报告中指出,希腊必须严格遵守与国际贷款者达成协议的改革计划,以重获市场信心,并帮助经济复苏.

由於希腊在2010年与欧元区夥伴和国际货币基金组织(IMF)达成第一套纾困方案後,对於方案要求采取的措施拖拉迟疑,未能达到目标,导致市场怀疑和修正行动.

在同意了一系列痛苦的经济改革及节支,并和民间债权人完成债务交换後,希腊终获得了IMF-欧盟的新纾困方案.

但由於5月初将进行议会选举,外界担心选举可能使焦点从经济计划转移开来;在此同时,组成新联合政府的前景并未平息计划执行面的疑虑.

"决定计划成败最关键的因素在於严格执行.有许多困难和问题需加以因应,但最後的分析显示目标是可实现的,计划可取得成功."央行在报告中指出.

希腊央行(BOGr.AT)预计,单位劳工成本下降加上物价压力舒缓,将有助希腊恢复竞争力,使其从2001年加入欧元区至2009年爆发债务危机间所丧失的大量经济竞争力,最高恢复75%.

根据IMF,尽管希腊过去两年做出的进展,但其竞争力缺口估计约相当国内生产总值(GDP)的15-20%.薪资增长高过生产力所侵蚀掉的竞争力反映在经常帐赤字攀升,不过这个赤字目前正在缩窄.

央行表示,今年经常帐赤字预计可从2011年相当於GDP的9.8%收窄至7%,未来几年并继续改善.

希腊出口在产出占比偏低阻碍其更快速的改善.不含运输,希腊2007-11年出口在GDP中平均仅占14%.

其规模2,150亿欧元的经济2012年料连续五年衰退,GDP料萎缩4.5%,失业率则料超过19%.

去年经济萎缩幅度更甚,高达6.9%.明年可能开始恢复,不过2013年整体GDP仍料下滑0.5%.

"经济更迅速恢复至GDP正增长,是达成设定目标的关键."报告称."增长的先决条件就是恢复对经济未来的信心."

央行预计物价压力将纾缓,消费者物价增幅今年料为1%,2013年进一步放缓至增加0.5%.

核心通胀今明两年预计转为轻微的负值,分别为下降0.1%和下降0.2%.

"希腊必须承担历史责任,实施(有说服力地显示)其经济可重新调整使该国回归成长轨道的战略."央行称.(完)

--编译 张若琪;审校 王丽鑫

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