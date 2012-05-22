希腊人不相信会被踢出欧元区

5月22日在雅典拍到的图片。 REUTERS/John Kolesidis

路透雅典5月22日电（记者 Dina Kyriakidou/Karolina Tagaris）---在希腊这片充满古老神话色彩的土地上，现代希腊人也创造出了自己的一些神话：虽然希腊接近破产，欧洲却永远不会将其踢出门外。

尽管外界警告希腊，如果不能接受数十亿欧元救助方案的附加条件，将无法继续留在欧元区，但是自视甚高的希腊人却大多不这麽认为。

无论前景多么糟糕，很多希腊人似乎认为既然以前能有救助款，将来也会有，不管政治家怎麽说。

他们也不认为欧洲会抛弃他们，尽管希腊滑向退出欧元区并面临经济和社会灾难的迹象越来越明显。

“希腊国内有很多财富。政策制定者只需要向富人收税就是了，很多问题就能得到解决。”55岁的女裁缝Argiro Maniati说道。

和很多在5月6日的选举中反对主流政党的选民类似，Maniati认为政治家夸大退出欧元区的风险，以推动选民投票赞成失败的政策。

“大型政党导致了希腊现在的状况--贫困和自杀，他们还吓唬我们，让我们接受困难的财政紧缩。”

选民带着对主流政治家的愤怒，将选票投给了小型党派，比如37岁的Alexis Tsipras所领导的极左翼SYRIZA党。该党因Tsipras的反对救助言论而意外排名第二位。

5月6日选举出来的议会在1,300亿欧元国际救助计划问题上存在分歧，无法组阁。下个月将再次举行选举，结果很不明朗。

欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织称，如果下一任希腊政府不支持救助计划，他们将拒绝向希腊发放救助款。他们表示，如果没有救助款，希腊无法继续留在欧元区。

“装腔作势！欧元区不可能让希腊退出。如果希腊退出，欧元区将不复存在。”在雅典一家咖啡馆工作的29岁青年Nikos Sokos表示。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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