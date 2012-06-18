希腊支持纾困的政党赢得国会多数席次（更新版）

6月17日，希腊保守的新民主党领袖萨马拉斯发表大选结果声明，并向支持者挥手。 REUTERS/John Kolesidis

(更新确认投票结果)

* 支持抒困的新民主党得票率微幅领先

* 可与泛希社运联合将取得微弱多数席位

* 反节支的左翼激进联盟党承认败选

* 德国暗示节支计划时间表有一些商量余地

* 欧元上涨

路透雅典6月17日电---希腊承诺持续节支政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.

选举结果料将是由新民主党带头组成联合政府,但也可能让左翼激进联盟党(SYRIZA)阵营有胆量发起反对救助条款的行动.

内政部在开出97%选票後公布的官方结果显示,新民主党得票率为29.7%,左翼激进联盟党以26.9%居次席.泛希腊社会主义运动(泛希社运)为12.3%.

由於得票最多的政党可在国会额外获得50席,因此在国会300个议员席位中,支持纾困的新民主党与泛希社运料可联手囊获162席次.

德国暗示,希腊抒困协议中有关削减赤字的时间表,或许有一些商量余地.

这个选举结果为欧元区争取到一些时间.欧元区原本准备迎接左翼激进联盟党胜出,希腊最终退出欧元区的局面,而这可能会撼动欧元区而使之崩解.

然而,这次选举也暴露出希腊社会的严重分裂.2010年以来两次总计2,400亿欧元的欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困计划,导致希腊薪资、就业和退休金的大幅削减,整个国家激荡着不满情绪.

严苛的节支让希腊陷入创纪录的五年衰退,人民生活水平大幅降低.

新政府的寿命可能也不长.新民主党和泛希社运不太可能合计赢得超过40%的选票.

"希腊人民今天投票决定留在欧元区,继续走欧洲的道路,"新民主党领袖萨马拉斯向支持者表示."不会再有冒险,希腊在欧洲的地位不会再受到质疑."

**继续斗争**

左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)承认败选,但誓言带头反对希腊节支举措.

"从周一起,我们将继续这场斗争,"齐普拉斯表示.他称,"希腊新的一天已经破晓."

他的支持者们反复呼喊,"今天只是开始.我们将继续斗争,直到推翻这些政策."

两位泛希社运官员表示,该党将支持由新民主党领导的政府,可能通过实际参与执政,也可能是通过在国会与政府站在同一战线.泛希社运表示希望组建包含SYRIZA的政府,但後者排除了这一可能.

白宫表示,希望希腊大选结果可迅速组建新政府,并在应对经济挑战方面"及时取得进展".

"正如奥巴马总统及其他世界领袖所表示的,我们认为希腊保留在欧元区同时信守改革承诺,这符合所有各方的利益,"白宫新闻秘书卡尼(Jay Carney)表示.

萨马拉斯对路透表示,他对投票结果感到欣慰."我为希腊和欧洲感到宽慰.我们将尽快组建政府,"他称.

66岁的英语教师Koula Louizopoulou在雅典投完票後说道:"我投给了抒困派,因为这些条款将让我们继续呆在欧洲,"暗示她选择了新民主党.

"这是我第一次投票之後感到沮丧,因为知道我再次投给了那些制造问题的人,但我们别无选择."

**还有重新协商抒困协议的空间吗?**

欧元区国家财长对这份结果发表声明称,抒困协议中的条款仍是帮助希腊脱离危机的最佳方式.

他们在声明中称:"欧元集团了解希腊公民已经做出了非常大的努力,而且相信继续进行财政和结构性改革,是希腊克服当前经济和社会挑战,并在欧元区内创造希腊更繁荣未来的最佳保障."

20国集团(G20)领导人周一将在墨西哥开始举行峰会.欧元区出资大户德国称,这个选举结果代表着希腊对抒困协议的承诺.

"德国联邦政府会将这样的结果,看作是希腊选民决定推进影响深远的经济和财政改革."德国财长朔伊布勒在声明中说道.

萨马拉斯称,希望重新协商抒困条款,以促进经济成长,并曾呼吁再多给希腊两年时间来削减赤字.

但希腊的欧元区夥伴并不准备大幅修改协议.希腊债权人表示,新政府必须接受抒困协议的条件,否则就将终止拨款,这会使希腊陷入破产.

德国外交部长韦斯特威勒在德国电视台ARD称:"协议不能作大幅改动,但我能想象我们会再次讨论时间问题,因为现实当中希腊选举造成了政治僵局,而普通公民不应承担由此带来的痛苦."

欧元兑美元在周一亚洲盘初一度触及三周高位约1.2730美元,周五纽约尾盘约为1.2655.欧元触及5月22日来最高之後回吐部分涨幅.

"引人注目的是,左翼激进联盟党咬得非常紧...所以我们预计节支措施会遭遇一些强烈反对,"汇丰控股外汇策略师Daragh Maher说道,"市场将关心新民主党的优势非常微弱这一点,欧元及其它市场的涨势将受到限制."(完)

--编译 李婷仪/王冠中/石冠兰/程琳;审校 徐文焰/郑茵

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