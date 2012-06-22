希腊新政府盼重新协商纾困条款

6月21日，在希腊新政府召开的内阁第一次会议上，总理萨马拉斯（Antonis Samaras，中）坐在财长Vassilis Rapanos（右）和外长Dimitris Avramopoulos（左）之间。 REUTERS/Yorgos Karahalis

* 希腊新政府寻求放宽纾困条款

* 盼将达成财政目标期限再延後两年

* 来自国内左派人士压力日益高涨

* 新政府必须回应民间对纾困协议的不满

路透雅典6月21日电---希腊新政府周四承诺在不危及其在欧元区未来的前提下,重新协商纾困条款,盼藉此来回应国内紧绷的不满情绪,但恐有与欧洲强权产生冲突的风险.

希腊联合政府公布18位内阁名单之後,呼吁调整希腊纾困协议内容.新政府主要由总理萨马拉斯的民主党所领导.

希腊National Bank(NBGr.AT)董事长Vassilis Rapanos获任财政部长,新民主党副主席Dimitris Avramopoulos将出任外交部长.

Rapanos在1967-74年军政府执政时曾被关进监狱.如今他必须一边拯救重病缠身的公共财政,一边与对希腊失去耐心的欧洲领袖协商.

"希腊联合政府的目标是应对危机,打开通向经济成长的道路,并在不损及本国欧洲路线及欧元区成员国资格的前提下修改援助条款,"希腊联合政府签署的一份政策文件显示.

现年61岁的萨马拉斯周三宣誓就任希腊总理,上周日举行的希腊选举结束了为期数周的不确定性,这曾经导致金融市场动荡,并令希腊面临退出欧元区的危险.

萨马拉斯在首次内阁会议上表示,内阁部长将减薪30%,并尽可能少用政府配备的轿车,努力为这个债务沉重的国家作出表率.

"本届政府没有蜜月期,"萨马拉斯说."别搞错了,我们的目标是让希腊摆脱危机."

新民主党在选举中以微弱优势打败左翼激进联盟党,後者希望撕毁最新的1,300亿欧元援助协议,并指责节支措施导致希腊陷入越来越深的经济衰退.

萨马拉斯指出,放弃援助计划将意味着回到希腊旧币德拉克马(Drachma)时代,并承诺通过重新协商援助条款以减轻希腊民众的痛苦,从而促进经济成长和增加就业.

希腊联合政府的纲领尤其令欧元区大金主德国感到压力,德国已同意调整援助条款,以弥补5月份以来希腊重新选举所耽误的时间,但拒绝对援助计划作出根本性的改动.

据一名参与联合政府谈判的官员表示,该纲领包括将节支限期从2014年延後两年.原计划是希腊在2014年前,将该国预算赤字占国内生产总值(GDP)之比从2011年的9.3%降低到2.1%.

希腊官员此前表示,延长期限将再需要160-200亿欧元的海外资助.

**勉强支持**

这名官员向路透表示,政府也将寻求将失业救济金的给付时间从一年延长至两年、提供无工作的个体经营者救济金,并限制公共部门裁员.金主则希望希腊将公共部门岗位数减少15万个,主要以退休的方式.

若"三驾马车"不批准发放下一笔援金,希腊下个月就会耗尽所有资金.三驾马车即欧盟执委会、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF).

欧盟执委会主席巴罗索称,未来几日三驾马车将到访雅典,"与新政府交换意见,并开始对已经完成和仍需完成的工作进行评估".

左翼民主党称,希望能灵活处理.该党是联合政府中规模较小的左派成员.

数位欧元区官员称,可能会对援救计划进行一些调整.希腊政治在5月6日首轮大选以来的数周陷入僵局,而且经济衰退程度比预期的严重.

德国总理默克尔本周警告称,不会对计划进行全面的重新商讨.

新组建的政府把新民主党及泛希腊社会主义运动(泛希社运)党这两大宿敌拉在了一起.自军政府倒台以来,这两党一直轮替执政.

**新政府可能不长久**

分析师怀疑由不太可能结成联盟的党派所组建的政府是否能够长久地存续下去.这两党除了在为时不长的全国团结政府执政时期有过合作外,就再也没有合作过.

欧元区成员国仍对希腊保守派新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)抱有疑虑,2010年泛希社运党执政时他曾反对首轮援助,但在第二轮纾困即转向支持.批评家认为,他是一个经常改变立场的机会主义者.

在周日大选中位居次席的左翼激进联盟党将令新组建的政府持续面临压力.因为5月6日的大选结果陷入僵局,所以周日才进行新一轮选举.

反对节支计划的暴力抗议活动不断,令雅典街头满目疮痍.近四分之一的希腊劳动者现在失业,其生活水平大幅下滑.(完)

--编译 李婷仪/肖群英/梁睿雪/兰秀娟;审校 徐文焰/戴素萍

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