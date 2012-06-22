希腊新政府对纾困态度趋向改弦更张

* 选举过後,新政府口气趋向反对阵营

* 政府必须面对公众愤怒的国内现实

* 期望获得欧洲国家的理解

撰稿 Karolina Tagaris/Renee Maltezou 编译 张明钧/兰秀娟/许娜

路透雅典6月21日电---希腊新政府本周掌权後虽承诺将续留欧元区,并履行对外国债权人的承诺,但其口气却不可思议地像是被击败的反对纾困阵营.

在周日选举以来的几天内,总理萨马拉斯都在承诺将修改3月才艰难敲定的纾困协议,而他在竞选期间则誓言其最能够让欧洲盟友放心相信希腊是可靠夥伴.

虽然德国总理默克尔及法国总统奥朗德等欧洲政要多次警告希腊需完全履行承诺,但胜选的党派显然认为他们不能忽视愤怒的希腊选民不愿妥协的讯息.

萨马拉斯领导的中间偏右新民主党或已在周日大选中胜出,但其领先于反对纾困的左翼激进联盟党的幅度极小,而去年震撼整个雅典的反对纾困抗议活动仍记忆犹新.

"各政党被迫向民众的要求靠拢,这也是我们见到选前坚定支持纾困方案的政党修正立场、更为倾向反对纾困的原因."民调公司Marc的主管Thomas Gerakis表示.

有关改革和预算纪律的誓言,已被缓解民众普遍的艰困状况的承诺所盖过.作为纾困交换条件的惩罚性减支举措,已令希腊此前五年的衰退情势雪上加霜.

萨马拉斯将试图再赢得两年时间以达到赤字削减目标.希腊官员称,要实现这一目标,可能额外需要160-200亿欧元外国资金.

不管怎麽说,萨马拉斯後来才转向支持纡困.之前泛希社运党执政期间达成纡困协议时,他曾表示反对,随後在巨大的国际压力下才转向支持纡困协议.

萨马拉斯的政策活动空间亦受限,因为其所领导的联合政府是一个不太可能结成的联盟,其既包括新民主党的长期对手--泛希社运党,还包括较小的民主左翼党,後者在大选中持反对援助的立场,而且态度几乎与左翼激进联盟党一样强硬.

新政府所提出的重新商讨纾困协议但留在欧元区的誓言,似乎诡异地接近于左翼激进联盟党领袖齐普拉斯的竞选口号.在反对节支的高涨人气助推下,齐普拉斯领导的政党在议会选举中的得票位居次席.

"在经济困难时期,政治上的决策往往十分艰难,而且在联合执政的条件下,问题会被放大,"经济咨询机构Markit首席经济学家Chris Williamson表示.

"来自左翼的压力很大,其获得了大量支持,因此将会有很多艰难的磋商,"他说.

**节支举措**

由於内阁刚刚宣誓就职,一旦正式的谈判启动,上述局面意味着什麽还有待观察,但人们普遍承认,希腊濒临破产的经济只能再承受这麽多的减支举措了.

监督1,300亿欧元援助协议的三方小组官员将於未来数周访问希腊,届时将与希腊政府会谈并对形势进行评估.三方小组由欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)组成.

欧盟官员已承认,希腊经济衰退程度深于预期,且5月上次大选後连续数周的竞选活动都已令该国脱离正轨.有明显的迹象显示,或许可以期望援助条款有所变通,尽管幅度不会有希腊人期望的那麽大.

下周在布鲁塞尔召开的欧盟峰会,将是首次实质性的考察机会,以测试欧洲其他国家,尤其是主要出资国--德国会有多认真地考虑希腊有关需要更多时间的请求.

"这将是一个重要的时刻,以观察德国愿意做出多大的变通.德国希望看到有关减赤目标的承诺以及希腊的认真态度,"Williamson称.

这反过来或将决定希腊脆弱的执政联盟的命运.如果公众对援助条款的愤怒之情未得到至少是部分缓解,那麽该联盟将面临巨大的内部压力.

由於传统的夏季休会期即将到来,而且在经历过去数月的激烈动荡後,各方都渴望一阵平静期,或将出现数周的喘息时间,但要不了多长时间,这个政府的实际状况如何就会明朗化.

"我认为,秋季末、也就是11-12月的某段时间将是关键时期,到时情势将会更加明朗,"Gerakis称.

"那时人们将看出,此届政府到底是一个能持久的长期政府,还只是一个短期政府."(完)

--译文审校 丁琦

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