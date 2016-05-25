希腊有望获得103亿欧元新贷款 但债务减免仍遥不可及

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔5月24日 - 据欧元区官员周二在一个会议上看到的声明草案，欧元区成员国财长可能批准向希腊提供约103亿欧元新贷款，分两期发放。
新贷款将在下月首先发放78亿欧元，之后发放第二笔25亿欧元；这表明希腊今年进行的财政改革得到了认可。然而距离国际货币基金组织(IMF)认为应该给予希腊的债务减免，则仍然相差甚远。
欧元区官员们表示，希腊已经实施了新贷款发放所要求的一切经济改革，不过还需在希腊立法方面进行一些未具体说明的“技术性调整”，贷款才能最终真正获批。
在布鲁塞尔开会的成员国财长一直争论到晚上，他们可能要求各自副手在未来一两周监督计划的进一步调整情况，然后才能最终发放贷款。
“我预计希腊问题会在原则上达成一致，当然还需要在未来几周进行一些技术上的评估，”爱尔兰财长Michael Noonan对记者表示。
最迟到7月中期，希腊还需要一笔救助资金，以避免对IMF和欧洲央行的债务违约。
未来数十年，希腊的还债成本将愈发变得不可控制，周二财长们还要讨论减轻债务负担的问题。
官员称，除了暂时对这个问题达成“路线图”以外，不大可能达成协议。
以德国为首的、对救助希腊存在政治争议的国家则认为，如果坚定承诺希腊在2023年之前不必开始偿还欧元区债务，将除掉了持续改革的动力。
5月9日，欧元区财长主动提出，对希腊的改革评估结束后将考虑减债问题；如果到2018年希腊兑现了所有的改革承诺，必要时将自那时开始减债。
官员们周二表示，一个关于债务措施协议的概要文本可能也采取类似立场。
“我们把这个结果看作是以后可能采取措施的路线图及先决条件，”一名欧元区高官表示。(完)
(编译 郑茵/李春喜; 审校 龚芳/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。