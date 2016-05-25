希腊有望获得103亿欧元新贷款 但债务减免仍遥不可及

路透布鲁塞尔5月24日 - 据欧元区官员周二在一个会议上看到的声明草案，欧元区成员国财长可能批准向希腊提供约103亿欧元新贷款，分两期发放。

新贷款将在下月首先发放78亿欧元，之后发放第二笔25亿欧元；这表明希腊今年进行的财政改革得到了认可。然而距离国际货币基金组织(IMF)认为应该给予希腊的债务减免，则仍然相差甚远。

欧元区官员们表示，希腊已经实施了新贷款发放所要求的一切经济改革，不过还需在希腊立法方面进行一些未具体说明的“技术性调整”，贷款才能最终真正获批。

在布鲁塞尔开会的成员国财长一直争论到晚上，他们可能要求各自副手在未来一两周监督计划的进一步调整情况，然后才能最终发放贷款。

“我预计希腊问题会在原则上达成一致，当然还需要在未来几周进行一些技术上的评估，”爱尔兰财长Michael Noonan对记者表示。

最迟到7月中期，希腊还需要一笔救助资金，以避免对IMF和欧洲央行的债务违约。

未来数十年，希腊的还债成本将愈发变得不可控制，周二财长们还要讨论减轻债务负担的问题。

官员称，除了暂时对这个问题达成“路线图”以外，不大可能达成协议。

以德国为首的、对救助希腊存在政治争议的国家则认为，如果坚定承诺希腊在2023年之前不必开始偿还欧元区债务，将除掉了持续改革的动力。

5月9日，欧元区财长主动提出，对希腊的改革评估结束后将考虑减债问题；如果到2018年希腊兑现了所有的改革承诺，必要时将自那时开始减债。

官员们周二表示，一个关于债务措施协议的概要文本可能也采取类似立场。

“我们把这个结果看作是以后可能采取措施的路线图及先决条件，”一名欧元区高官表示。(完)