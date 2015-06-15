希腊不会在欧元集团会议上提出新的改革计划--报道

路透柏林6月16日 - 根据周二公布的采访摘要，希腊财长瓦鲁法基斯在接受德国一家报纸采访时表示，他不打算在本周稍后的欧元集团会议上提出新的改革计划。

当被问及他是否会提出这样一个计划清单时，瓦鲁法基斯表示：“不会，因为这样的计划若事先未经较低级别的讨论和协商，将不适合在欧元集团会议上提出。”

但瓦鲁法基斯表示，希腊谈判小组“时刻准备着与伙伴共同找到全面解决方案”，并称代表希腊债权人的三家机构的官员应该带着“明确、有力”的授权回到谈判桌。

瓦鲁法基斯再度要求德国总理默克尔向希腊发表“希望讲话”，暗示欧洲愿意结束撙节要求。

希腊与其债权人周一坚守各自立场，德国的欧盟执委无奈表示，该为“紧急状态”做准备了。之前旨在避免希腊违约及可能退出欧元区的谈判破裂。

总理齐普拉斯不理会欧洲领导人关于迅速行动的请求，反而把周日改革换现金谈判的破裂责任推到债权人头上。他说，他的政府有责任维护希腊的尊严，将拒绝进一步削减养老金的要求。

(编译 郑茵/张涛；审校 张若琪/王丽鑫)

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