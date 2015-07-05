综述：希腊公投初步结果显示“反对”票占压倒性多数

路透雅典7月5日 - 希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，这可能导致欧洲分裂，并引发金融灾难。

在接近一半票数统计完成后，官方数据显示61%的希腊民众反对救助条款。内政部官方统计证实，这一数字接近最终结果预期。

“反对”者取得令人吃惊的胜利，推翻了此前的民调结果。多份民调原本预期两方力量不相上下。这一结果令希腊进入一个未知领域：在欧元区内可能遭遇金融和政治孤立，而且若债权人拒绝提供进一步帮助，可能出现银行业崩溃。

但对数百万希腊人而言，公投结果向债权人发出了愤怒的信号--即希腊无法再接受重复的撙节举措--这些举措已让四分之一的希腊人失业。希腊总理齐普拉斯称援助条件是“勒索性的”，也是一个国家的“耻辱”。

数百万希腊人开始涌入议会前的宪法广场进行庆祝，此前数周民众深感绝望，因为了防止希腊金融系统奔溃，政府采取了关闭银行及限制取现的举措。

“这是希腊民众意愿的体现，现在轮到欧洲来表明他们是否尊重我们的意愿，并提供帮助，”一位23岁的学生Nikos Tarasis称。

希腊政府官员马上表示，他们将尝试与欧洲伙伴国家重新开始谈判。他们此前认为，民众若投票“反对”纾困计划，则将增加他们与国际债权人谈判时的砝码，从而能够达成更好的协议。

“我相信希腊人今天无人不感到骄傲，因为不论他投下赞成抑或是反对票，都表明这个国家最为尊重的是民主，”希腊劳工部长斯科勒蒂斯说。

“现在政府有了强有力的授权、强大的谈判筹码，有希望达成协议，从而开辟全新局面。”

但欧元区官员却给迅速重启谈判浇了冷水。一位官员说，周一没有举行欧元区财长紧急会议的计划，并称公投结果意味着，部长们“不知该讨论甚么”。

过去一周中，许多希腊伙伴已警告称，公投结果若为“反对”，将切断希腊和欧洲之间的联系，将希腊已经残破不堪的金融体系直接推入破产境地，希腊经济萧条将严重恶化。此外，这一结果也将给欧盟雄心勃勃的单一货币计划带来沉重一击。

“我认为这样的投票结果可以被用作一个强有力的协商砝码，这样欧洲人可以理解，我们不是殖民地，”雅典一位23岁的学生Nefeli Dimou表示。

除非欧洲央行提供紧急援助，否则希腊银行业者料数日内资金告磐。希腊财长瓦鲁法基斯表示，既然公投已经结束，现在恢复银行体系的流动性“绝对必要”。

但央行人士称，在选民拒绝削减支出和经济改革后，欧洲央行可能不愿增加对希腊银行业的紧急资金支持。欧洲央行周一上午将召开电话会议。

初步迹象显示，欧洲做出联合政治回应可能需要几天时间。德国总理梅克尔和法国总统奥朗德周一下午将在巴黎会面。欧盟执委会周二将在斯特拉斯堡召开会议，向欧洲议会报告当前局势。

“欧盟领导人必须马上会面，甚至周一就要会面。情况太严重，不是财长能处理的，”德国社民党议会党团副主席Axel Schaefer表示。

“你必须对欧洲央行的行动能力有信心。我们必须利用欧盟预算内的所有可能性来帮助希腊，希腊还是欧元区及欧盟的成员。”

“反对”的投票结果让希腊和欧元区都进入了未知的情况。IMF上周警告，希腊将需要大规模债务减免，并需要500亿欧元新的资金。

希腊官员把IMF报告看作对其主张的重要支持，他们认为现在的救援条款只会加重希腊的衰退。(完)

(编译 徐文焰/许娜/李婷仪/李爽/王丽鑫；审校 张涛/李婷仪/郑茵)

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