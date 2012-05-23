希腊就退出欧元区问题不应心存幻想

5月22日 抗议者在雅典举行反对节支政策的游行活动。 REUTERS/Yorgos Karahalis

撰稿 Philip Blenkinsop 编译 张明钧/高琦

路透布鲁塞尔5月22日电---希腊不应该幻想着其退出欧元区的景况会和阿根廷及亚洲多国十多年前货币剧贬一样,仅在蒙受短暂冲击後便急速回升.

其他国家的经验显示,在退出欧元区的动荡局面平静下来後,希腊可望从中受惠.但实际数据显示,希腊本身实力过於疲弱,以致于无法自行脱困,许多经济学家也持相同看法.

"解除汇率挂勾是一回事,退出一种货币又是另一回事.这可不是能够解决希腊所有问题的魔杖."荷兰银行宏观经济研究主管Nick Kounis表示.

阿根廷在2001-2002年间宣告债务违约、并解除连系汇率的经验,是一个最为振奋人心的故事.阿根廷经济在1999-2002年间连续四年萎缩,其中最後一年萎缩幅度高达10.9%,但之後接连五年的平均成长率高达9%.

1997年的亚洲金融危机在区域内造成了多米诺(骨牌)效应,因当时市场对所有被视为估值过高的货币发动攻击,迫使国际货币基金组织(IMF)对多个国家纾困.不到几年时间里,这些国家又恢复荣景,很大部分原因在於其汇率贬值後使其出口更具竞争力.

希腊即将在2012年连续第五年衰退,而上述的发展模式是否适合希腊呢?

乐观者点出了希腊的出口品价格敏感度很高的特质.

根据汤森路透Datastream数据,希腊等欧元区二线国家的国际收支(BOP)与美元兑欧元汇率间有着紧密的负相关.

简单地说,欧元走强会压抑这些国家的出口,欧元贬值则会对其出口带来提振.

根据欧洲央行数据,过去一年来欧元的贸易加权汇率已经贬值6%,而多位分析师指出,希腊的紧缩措施已经透过薪资下滑的因素造成了内部贬值约15%.

希腊的出口已经因此受惠,2011年外销商品增长了37%,今年前两个月则成长了19%.2011年前八个月的游客数量成长了14%,不过这有可能受到北非动荡情势影响.

然而,尽管去年进口下降10%,希腊仍录得208亿欧元的贸易逆差,在欧盟27国中为第五高.

**出口远低於进口**

希腊所面临的一个关键问题就是其出口量持续低於进口量,而且出口在该国国内生产总值(GDP)中所占比重仅略高於20%.

对於一个如此依赖进口的国家而言,货币的严重贬值将意味着国内通胀的疯狂飙升.再举个例子,希腊的能源需求几乎完全依靠进口.

而且目前为止,希腊出口的上升并未怎麽惠及该国经济增长,因为低收入导致国内消费严重不足.

从先例来看,这个问题能够得到解决.阿根廷的出口/GDP比例在2002年为28%,较2001年的12%是个极大的跳涨,即便考虑到该国GDP总量下降,这个增幅也是很大的.随後,阿根廷在历经连续11年的经常帐赤字後,最终实现了经常帐的盈余.

亚洲金融危机之後,韩国的出口/GDP比例从32%劲增到46%,印尼则从28%跳升到53%.而且两个国家都从经常帐赤字转为盈余.

不过,经济学家们怀疑希腊能否复制上述成功案例.

那时候的阿根廷和亚洲国家都还可以依赖相当强劲的全球经济,但现在的希腊明显丧失了这样的条件.2003-2004年的商品牛市曾给阿根廷很大的帮助.

"希腊的退出,本身就会给其出口市场造成伤害."荷兰银行分析师Kounis说道,因希腊退出造成的风险蔓延效应将损及其它欧元区国家.

**旅游业的困顿**

希腊主要的出口项目包括农产品、船运和旅游,其给GDP带来的贡献约为18%.但是希腊是否真有能力每年接待超过1,500-1,600万的游客呢,而且这些游客的平均消费真的会超过以往水平吗,特别是游客可能是受到便宜度假的吸引才来到希腊旅游,考虑到这些,希腊的旅游业将怎样呢?

"我认为社会动荡将造成很大的破坏影响.你可以想象,游客要等到局势稳定後才会出行...同那些只是出口商品的国家相比,希腊恐怕要花费更长的时间才能自货币贬值中受益."ING Belgium的首席分析师Peter Vanden Houte说道.

"经济的基础架构需要改变,"UniCredit的首席欧元区分析师Marco Valli指出,希腊退出欧元区或许会令该国某些领域受益,但同时会输入通胀,并导致能源价格急剧攀涨.

"希腊的处境地位使其不能从货币大幅贬值中受益,"ING分析师Vanden Houte表示,"希腊不同于韩国,後者有发达的工业.希腊同阿根廷之间更是不具有可比性."(完)

--译文审校 吴云凌

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