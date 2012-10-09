希腊问题未获实质进展 德国认为西班牙无需援助

* 欧元区成员国以及IMF针对希腊下一步行动进行"热烈的"讨论

* 德国等国表示,西班牙不需要金融援助

* 国际三方贷款人报告完成之前,希腊问题可能无法取得进展

* 规模达5,000亿欧元的永久性欧元区救助基金正式成立

路透卢森堡10月8日电---欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)周一就希腊问题进行了"细致且热烈的"讨论,但在决定如何通过纾困计划帮助希腊重回正轨的问题上,未能取得明显进展.

官员表示,与会成员国财长花了两个多小时讨论国际三方贷款人--欧盟执委会,欧洲央行和IMF--将要完成的希腊债务削减计划报告,而欧元区内部及其与IMF之间对於如何才能最好地推进此事存在分歧.

虽然欧元集团主席贾克和IMF总裁拉加德均表示乐见希腊问题取得进展,但他们亦表示,还有更多的工作需要完成.国际三方贷款人的报告可能在下月发布,而後各方将举行进一步的讨论.

一名欧元区官员以外交语言形容这次会议,"这是一场细致且热烈的讨论."其他人则表示会议有时争论激烈,最终没有定论.

其中一个争论焦点是,是否允许希腊最多再延长两年来实现预算和其他目标.虽然据信国际货币基金组织(IMF)倾向於给予希腊更多时间,但荷兰和芬兰等国对提供更多时间持保留态度.

贾克在五个小时的会议结束後对记者表示,"我们很高兴获悉,过去几周已经取得了实质性的进展."该会议还讨论了葡萄牙、西班牙和塞浦路斯,以及有关加强欧元区银行业监管的议题.

他称,"我们呼吁IMF、欧洲央行和欧盟这三方金主和希腊完成协商,尽快就如何弥补2013年和2014年财政缺口达成一致."并补充道,在向希腊拨付任何资金之前,该国需要"展示对撙节计划的坚定承诺."

3月时三方金主同意了希腊必须采取的89项"优先行动",以降低预算赤字并全面改革经济.其中大部分都已完成,但贾克表示希腊目前必须在10月18日之前完成任务.

"我们当然会继续密切监视局势,准备在国际三方贷款人重审程序结束後再开会,"他称.

拉加德也作出正面评论,称希腊明显已经加强努力,不过她称如果该国要将债务从大约相当於国内生产总值(GDP)的170%降至可控水平,还需要进一步努力.

"各方面都需要进一步努力--财政,结构性改革,融资,债务..."她称,并表示本周稍晚在东京的G7和国际货币基金组织(IMF)年会上会继续讨论.

**西班牙还是没有求助**

希腊仍是最难解决的问题,并且可能是该区域蔓延风险最大的源头,而西班牙则是不断加剧的问题.

欧元区已经为西班牙拨备1,000亿欧元重整其银行资本,未来几周料只会使用约400亿欧元,不过金融市场仍有预期西班牙未来几周或几月还需寻求全面救援.

德国财政部长朔伊布勒抵达会场时表示,西班牙没有申请援助而且也不需要援助,其观点得到了其他部长的响应.但西班牙首相拉霍伊称,若西班牙借贷成本长时间居高不下,他可能被迫请求救援.

西班牙10年期公债收益率目前在5.75%左右,对政府来说尚可维持.但如果借贷成本较长时间内明显高於6%,将会迫使拉霍伊采取行动.

卢森堡财长Luc Frieden抵达会场时表示,"我认为我们应为救援请求作出准备,但目前西班牙政府的改革正沿着正确的方向迈进."

贾克称,尚未讨论西班牙是否在银行业纾困之外仍需国家救援.

周一的会议还讨论了拉霍伊政府上月提出的预算目标,其尚未得到欧盟执委会的认可.

欧盟执委会将在11月7日公布半年度经济预估,有些官员称,报告可能认定西班牙无法实现预算目标,其预算乐观假定西班牙明年经济仅萎缩0.5%.

IMF先前对於西班牙经济明年萎缩1.2%的预估周二可能进一步下调.

如何最好的改革欧元区货币联盟,是一个漫长的讨论过程,欧元区国家正处於这个过程,财长会议的讨论面越来越广,而不是就具体某个点做决定.

不过,周一还是采取了一项坚决的行动,就是宣布5,000亿欧元的欧洲稳定机制(ESM)生效.

从周一开始,ESM拥有2,000亿欧元抒困能力,并将在2014年前逐步落实全部资金能力.(完)

--编译 郑茵/王翔琼/王丽鑫/张荻/程琳;审校 徐文焰/张涛/程琳

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