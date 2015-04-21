希腊邀请中国企业竞标油气勘探项目

路透雅典4月20日 - 希腊周一邀请中国企业参加今年稍后的深海油气勘探项目竞标，之前雅典于3月延长了招标期限。

目前希腊财政依赖于欧盟和国际货币基金组织(IMF)的金融援助。该国过去50年间多次寻找大型油气藏，均无果而终。之后希腊债务危机促使该国加大勘探力度，以便为国家创造收入。

希腊总理齐普拉斯的左翼政府多给投资者两个月时间，可在7月14日之前投标，参与爱奥尼亚海和南部克里特岛海域的20个海上区块的试钻。

希腊能源部在声明中称，能源部长拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)与中国驻希腊大使邹肖力周二讨论了这一问题。

希腊能源部称，中国大使承诺通知中国企业希腊招标消息，双方同意组织中国商界人士访问雅典，讨论相关技术细节。

目前尚不清楚，哪些公司可能会接到招标通知；目前也无法获知更多详细情况。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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