希腊邀请中国企业竞标油气勘探项目

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透雅典4月20日 - 希腊周一邀请中国企业参加今年稍后的深海油气勘探项目竞标，之前雅典于3月延长了招标期限。
目前希腊财政依赖于欧盟和国际货币基金组织(IMF)的金融援助。该国过去50年间多次寻找大型油气藏，均无果而终。之后希腊债务危机促使该国加大勘探力度，以便为国家创造收入。
希腊总理齐普拉斯的左翼政府多给投资者两个月时间，可在7月14日之前投标，参与爱奥尼亚海和南部克里特岛海域的20个海上区块的试钻。
希腊能源部在声明中称，能源部长拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)与中国驻希腊大使邹肖力周二讨论了这一问题。
希腊能源部称，中国大使承诺通知中国企业希腊招标消息，双方同意组织中国商界人士访问雅典，讨论相关技术细节。
目前尚不清楚，哪些公司可能会接到招标通知；目前也无法获知更多详细情况。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。