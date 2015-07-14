香港《经济日报》：希欧协议实双输 希债炸弹未除

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
（7月14日社评）
欧盟与希腊就债务问题达协议，在德国铁腕下，希腊终被迫签城下之盟，要加力紧缩、变卖资产，却换不来削债。惟欧盟企硬亦令欧元区裂痕进一步加深，演成希腊与欧盟双输结局。
希腊总理齐普拉斯曾扬言，会要求欧盟等债权人削减希腊债务三成，并图藉公投迫欧盟就范，但公投反惹最大债主德国摆出不惜踢走希腊的强硬态度，齐普拉斯不但未能迫欧盟削债，反须大力加税、削福利，甚至要变卖国有资产，筹500亿欧元以抵债自救。希腊漫天索价的结果，是输得更惨。
希腊今次玩火烧身，眼前考验将是如此＂丧权辱国＂的救助方案，能否在周三死綫前获国会通过。惟齐普拉斯的反撙节期票＂弹票＂收场，却可能惹左翼政府内部更大反弹与逼宫，亦可能惹怒希腊民众上街反对方案，内外交煎，甚或造成提前大选，酿希腊政治剧震。
就算希腊能捱过政治难关，通过援助方案，经济难关仍未见出路。因援助方案仅是助希腊借新债冚旧债，希腊仍被迫加力撙节，恐重蹈过去五年财政愈削、经济愈缩的恶性循环，国内生产总值已萎缩近四分一的希腊，经济恐未见底，要解决重债势缘木求鱼。
希腊虽是大输家，却不代表欧盟就是赢家，实是希腊与欧盟的双输结局。德国欲借希腊杀鸡儆猴，警示其他欧猪国，惟客观上恐惹反效果。其一，此将加剧希腊国民对欧元区的离心，若希债问题再现，自感受尽欧盟＂欺凌＂的希腊人很可能拉倒求解脱，即时引爆脱欧危机。
其二，德国霸气凌人的态度，恐更增其他欧洲国家的激进声音，如今年底将有选举的欧猪国西班牙与葡萄牙，以至明年或举行脱欧公投的英国，主张脱欧的疑欧派声势或大涨。
冲击更大的是，今次希债谈判，再度暴露欧盟团结只是光说不练，强国如德国等得享欧洲一体化最大利益，弱国经济水深火热却苦无出路，加深欧盟内部裂痕，长远损害国际市场对欧盟以至欧元的信心。
此正预视，除非欧盟能痛定思痛，在胁迫希腊狠削赤之余，亦力助希腊重振经济翻身，否则希债危机翻发仅时间问题，届时势点燃各方的新仇旧恨，脱欧震荡更难免。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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