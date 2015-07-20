香港《明报》：希腊银行虽重开 欧洲创伤难抚平

（7月20日社评）

希腊与欧洲债权人达成总额可能高达860亿欧元（约7300亿港元）的第三轮“紧缩换援助”纾困方案，上周先后在希腊和德国国会过关，欧元区危机总算暂时化解。德国总理默克尔形容纾困方案的达成是欧洲的胜利，然而希腊债务问题其实远未结束，欧盟的团结更受到严重打击，伤口不易癒合。欧元区有必要加强财政纪律，但作为大债主的德国也应反思，在谈判上是否太过咄咄逼人。

希腊国会上周通过欧盟要求的一篮子改革法案后，欧洲方面终于恢复对希腊的紧急流动性援助，令希腊银行能于今天重开，有限度交易。可是，欧洲央行连续数星期冻结周转支援上限，导致希腊银行体系以至经济运作瘫痪，重挫当地民生。对于希腊人民来说，银行虽然重开，但国家已不再一样，摆在他们眼前的，将是不知何时才见尽头的紧缩。

今次希腊被迫接受城下之盟，总理齐普拉斯要负上很大责任，除了谈判策略失误，也高估了发动反紧缩公投的政治效用，结果挟民意反抗不成，反而换来了更苛刻的援助条款。但德国当局对希腊的羞辱胁迫，也在欧洲惹来甚大反弹。

欧美不少评论都认为，德国为了逼希腊接受债权人的严厉紧缩条款，出手太心狠手辣，除了威胁要“暂时踢希腊出欧元区5年”，还要求希腊将500亿欧元国有资产作为换取援助的抵押品，拨归一个实际由债权人控制的基金，供日后私有化变卖还债之用。根据有关方案，债权三巨头（欧盟、欧央行和国际货币基金组织IMF）有权过问任何可能影响紧缩措施落实的希腊本土立法草案，过去半年由激进左翼联盟政府通过的法案，凡不获债权人接受的，都要修订。

如此严苛的援助方案，实有侵犯希腊经济主权之嫌，无怪不少评论形容今次救助协议对希腊而言是丧权辱国，条款严苛犹如一次大战后战胜国加诸德国的《凡尔赛和约》。法国经济学家维普洛斯（Charles Wyplosz）说，就连IMF也不敢将这类条款强加给一个主权国家。诺贝尔经济学奖得主克鲁明撰文指出，就算人们可能讨厌希腊总理，但也不得不承认德国做法过分，这“已经不止是严厉， 而是纯粹恶意报复”， “以后还有人相信德国是善意的吗？”

虽然能够迫使希腊屈服投降，但德国展露的并非王者之道，而是坚持己见的霸道，严重损害欧洲团结。在是否以惩罚方案逼希腊就范上，欧元区各国领袖分歧巨大，虽然芬兰、荷兰等都支持德国，强调必须坚守财政纪律，但法国却与意大利等站在同一阵线，认为财政纪律虽然重要，但也应注重推动投资增长，欧洲是一个讲求合作的联盟，强国应扶助弱国。

希腊公投举行前，法国经济部长马克龙就忠告欧洲不应向希腊施加类似一战后对德国的严厉惩罚，可是默克尔显然并未听取。同样没有被她听进耳里的，还有2011年德国前总理施密特的谏言。施密特认为，德国不应将自己的经济社会模式、财政预算或金融制度，作为指标模式强行加到其他欧洲伙伴身上，更不应恃着强大经济实力，沉迷于在欧洲扮演政治领导角色，试图表现得高人一等，否则只会引来愈来愈多邻邦抵抗。

诚然，财政纪律对欧元稳定非常重要，但欧元区各成员国实力差距巨大，国情也不尽相同，德国的财政模式并非人人即时学得来，默克尔政府强行输出德国模式，势必惹来抗拒反弹，不利欧洲长远合作。克鲁明说，经此一役，欧洲一体化大计已受到“可怕甚至是致命的打击”，英国《卫报》也不禁诘问，协议虽然暂时救活了欧元区，但长远会否毁了欧盟？

经过5年的紧缩挣扎，希腊民生已是疲惫不堪，愈来愈多经济学家也开始怀疑，一味紧缩下去是否就能带来出路。经济学家维普洛斯认为，今次债权方所要求的紧缩改革，将严重抑制希腊的经济增长，失业率和贫困率势将进一步攀升。在经济无起色、竞争力无法恢复下，希腊债务问题根本就没可能真正纾缓，最终就只能“摊大手板”，引发新一场危机。当希腊民众唾弃了腐败的传统精英政党，也对激进左翼政党无法纾解民困失望下，他们剩余的唯一政治选择，可能就是极右新纳粹政党。这对希腊和欧洲来说，将会是一场灾难。

IMF表明，就算雅典政府愿意厉行紧缩，希腊的债务与GDP比例，仍将高得不可能持续，意味德国等债主必须考虑大幅宽减希腊债务，可是德国至今仍强调不容希腊撇债。以《21世纪资本论》声名大噪的法国经济学家皮凯提早前提到，二战后德国经济能快速重回正轨，一大原因是获得宽免六成债务，如今德国实不应站在道德高地严苛胁迫希腊。无论是出于希腊的经济现实，还是为了欧洲的团结和一体化，默克尔都必须广听各方谏言，思考如何长远拆解希腊债务危机这个计时炸弹。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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