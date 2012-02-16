希腊称已扫清达成抒困协议障碍

* 保守派政党领导人Samaras签署节支承诺书

* 希腊财长称该国已有额外削减3.25亿欧元预算的方案

* 抒困协议有望在周一达成

* 欧盟研究推迟部分救援--欧盟消息人士

路透雅典2月15日电---希腊财长韦尼泽洛斯称,各党派领导人已满足国际金主最後两个要求,为达成援助协议扫清障碍,并将於下周一宣布达成抒困方案.

韦尼泽洛斯周三晚间告诉记者,内阁已就如何节省3.25亿欧元预算做出决定.欧盟和国际货币基金组织(IMF)提供1,300欧元金援的条件之一就是希腊今年额外削减33亿欧元预算,而这3.25亿欧元正是其中一部分.

他还提到,执政联盟两党领导人已交出实施节支举措的书面承诺.上周日,这些措施在雅典街头引发严重骚乱.

之前,被激怒的欧元区财长们要求希腊解决好两个问题之後,才会就第二轮救援做出最终决定.

对希腊的不信任情绪正在高涨,欧盟消息人士对路透称,欧元区官员曾考虑是否有可能推迟部分或全部救援协议,同时又能避免无序违约.

希腊需要这些援助资金,以便在3月20日145亿欧元债务到期时避免破产.

"有关节省3.25亿欧元预算的重大问题已经敲定,这对讨论产生帮助,"韦尼泽洛斯在同欧元区其他成员国财长举行了长时间的电话会议後说.

欧元集团原本计划在布鲁塞尔举行会议,但欧元集团主席贾克取消了这次会面,改为只举行电话会议,指称希腊政党领袖未能提供书面承诺,亦未弥补节支计划中的缺口.

希腊政党领袖素有把工作拖到截止日期或之後再做的名声,这加剧了该国与欧元集团之间的紧张关系,後者担心希腊在4月大选後不会全面实行节支方案.

但希腊保守派领袖Antonis Samaras在周三欧元集团电话会议召开前不久向欧盟和IMF提供了他的书面承诺,社会党领袖帕潘德里欧亦写了一封类似信件.Samaras很可能成为希腊下任总理.

韦尼泽洛斯表示,他希望欧元区官员能在欧元集团周一举行部长级会议之前准备好所有问题,为与希腊民间债权人进行债务互换奠定基础.这种债务互换将降低希腊的债务规模.

"欧元集团工作组周日在布鲁塞尔的会议将对这些问题进行准备,希望周一能就批准救助计划做出最终决定,并公开宣布与民间债权人的债务互换协议."他说.

希腊表示,必须在周五前启动与民间债权人的债务互换协议,以便在3月20日最後期限前偿还145亿欧元债务.希腊希望欧元区能在本周支持第二轮救助.如果下周一才提供支持,债务互换则可能会在下周中期开始实施.

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**缺乏细节**

欧元区17国部长经过三个小时的电话会议之後,欧元集团主席贾克发表声明称已经取得进展,但所提供的细节不多.

他表示,欧洲央行、IMF和欧盟执委会已完成希腊债务可持续性报告,此为批准救助协议的前提条件.他并预计,欧元集团能够在下周一举行的会议上就希腊问题作出必要决定.

"有必要作进一步考虑强化监管方案实施的具体机制,及确保优先进行债务偿还,"他说.

"在现有条件的基础上,以及上述增加的内容,我相信欧元集团有能力在下周一2月20日作出一切必要决定."

希腊新民主党(New Democracy)领袖Samaras已於周三稍早提交了对节支计划的书面承诺.该党在民意调查中的支持率领先.

Samaras写道,"如果新民主党在希腊的下次大选中胜出,我们仍会致力於该计划的目标及主要政策."

但他坚持急速萎缩的希腊经济必须力图振作,且保留相应调整该计划细节的权利.对益发受挫的欧元区夥伴国而言,这种保障作法将是一个阻碍点.

**强烈怀疑**

欧盟消息人士表示,一些欧元区人士对希腊领导人的节支承诺抱持怀疑态度,且质疑这能否足以将希腊的债务对GDP之比从现在的160%,在2020年前降至120%的目标.

"有一些提案要推迟希腊的救助方案或者予以分拆,如此可以避免希腊发生立即的违约,但不是每件事都有做出承诺,"一位官员对路透表示.

"有数个国家施压要求要等到希腊做出具体承诺才能纾困,希腊可能要到大选过後才会有具体承诺."

Samaras太晚才对节支计划做出承诺,可能会把该计划暂搁一旁,即使是外界疑虑挥之不去.

"即使希腊方面传出一点点消息,情况都会愈来愈好",一位欧盟外交官表示.

希腊当局自从2010年5月接受第一批纾困以来,多次未能兑现承诺,使得外界的信任大减.

"观察希腊国内的政治讨论和民调,不禁会怀疑,大选之後谁能真的担保...希腊会坚守现在所做的承诺,"德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)向SWR2电台表示.

希腊总统Karolos Papoulias则在一次演讲中反驳称:"朔伊布勒凭什麽羞辱希腊?荷兰和芬兰凭什麽羞辱希腊?"

欧洲央行执委亚斯穆森表示,欧元集团若在下周例行会谈中批准,将可让主权债务交换及时完成.

"若(欧元区财长组成的)欧元集团下周一能够做出正面的决定,民间债权人自愿参与的旧债换新债就可立即进行,并及时完成,"他向路透表示.

希腊经济产出自2008年以来已经萎缩16%,而减支必然会让情况更糟糕.希腊很可能遭遇近代最严重的一次衰退.

帕帕季莫斯曾表示,若无法就纾困达成协议,将把希腊推入经济灾难中.

但随着许多希腊人生活水准大幅降低,且希腊年轻人周日在一夕间焚烧破坏将近100栋建筑,使得有些人认为灾难已经在发生了.(完)

--编译 程琳/杜明霞/王翔琼/戴素萍/王冠中;审校 吴云凌/郑茵/张荻/李爽

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