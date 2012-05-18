希腊若退出 欧元区或将损失上千亿欧元

路透法兰克福5月17日电---希腊若退出欧元区,可能使欧洲央行和欧元区蒙受数以千亿计欧元的损失,并令德国及其夥伴国背上过高的资金负担.

若希腊退出,将把欧洲推到深浅莫测的境地.其他欧元区国家可能由此背上沉重负担,这给他们留住希腊提供了强烈动机.

多数希腊民间债权人已经按第二轮1,300亿欧元希腊抒困计划,大幅减计所持债券.据估计,欧洲央行、国际货币基金组织(IMF)和其它欧元区国家持有希腊近2,000亿欧元的债务.

"倘若希腊退出,那麽希腊就会违约.违约带来的损失或许非常高,足以耗尽欧洲央行的资本,"太平洋投资管理公司(PIMCO)资深投资组合经理Andrew Bosomworth表示.

"他们可能得从成员国政府补充资本,而目前成员国并不是处在能拿出额外资金的最佳状态."

这不是欧洲央行及其成员国股东们可能要面临的唯一损失.

一旦希腊退出欧元区,欧元区其他国家还将继续付出更多代价,因为或许要被迫避免希腊彻底破产并防止事态向外蔓延.

"要稳定整个体系,欧洲央行就必须进行大规模干预,而且德国、欧洲稳定机制(ESM)及其前身欧洲金融稳定机构(EFSF)和IMF也要进行干预,这一过程或许需要付出数以千亿计欧元的代价,"Coutts投资策略师Georgios Tsapouris表示.

欧洲央行本质上就是欧元区17国央行的一个合资机构,其自身拥有64亿欧元的缴入资本.欧元区各国央行组成的欧元体系则共计拥有860亿欧元的资本和储备.

若出现损失,各国央行将根据所谓的"资本份额"来分摊.该指标基於不同成员国的经济规模和人口状况,被欧洲央行用於衡量各国在其融资中的权重.德国或承担最大的亏损份额,约为总额的27%.

法国亦将承担很大的份额.

据位於法国里尔的IESEG管理学院周二发布的一份研究报告显示,希腊退出欧元区或导致法国纳税人付出多达664亿欧元的代价,法国银行体系因此亦要承担200亿欧元的坏账损失.

相对而言,那些较小成员国所遭到的冲击可能会更严重,这些国家的央行不如德国央行那样稳健.

Bosomworth说,"欧洲央行和部分成员国央行有可能会看到他们的资本和重估储备被减记.相比于这些国家央行在整个欧元体系中的亏损分摊比例,他们用以消化亏损的资本和储备很少."

不过,由於希腊会在6月17日重新举行大选,且反对救援计划的左翼派政党在民调中领先,故一些欧盟权力中心的人士会想知道,目前的努力是否还值得继续下去.

"结果绝对会有伤害的.但这是否足以致命呢?"一位欧盟外交人士说,"我们有两个糟糕的选择,但其中一个比另一个还要糟糕."

**三重打击**

欧洲央行和成员国央行通过三个主要渠道暴露在希腊风险之下:欧洲央行持有的希腊主权债,用作欧洲央行贷款担保品的希腊债券,以及欧元区跨境支付系统TARGET2中的希腊负债.

欧洲央行已经买入面值约500亿欧元的希腊公债,为此支付了大约380亿欧元.

根据德国《明镜》周刊(Der Spiegel)描述的情景,若希腊违约,欧元区的EFSF救援基金或将帮助希腊继续偿还对欧洲央行的债务.

然而,这会消耗这道"防火墙"的资源,削弱其帮助其它欧元区成员国的能力,而若希腊退出欧元区的影响向外扩散,其它成员国可能也需要保护.

另一种情景是成员国央行可能求助各自政府,来为欧洲央行补充资本.但向政界人士伸手要钱,就有损害欧洲央行独立性的风险.

欧洲央行提供给希腊银行业的贷款,是欧央行的另一个曝险,但这种情况下,尽管是欧洲央行进行中长期再融资操作(MRO和LTRO),资金分配却是成员国央行来经办,体现在他们的资产负债表中.

希腊央行在其网站上公布的财报显示,截至1月31日,已分别通过中期和长期再融资操作借出大约150亿欧元和580亿欧元,总计730亿欧元.

该央行有1,430亿欧元用作欧元区货币政策操作担保品的资产.

Berenberg银行分析师Christian Schulz表示,如果希腊退出,那麽这些贷款和大多数担保品或将兑换成新的希腊货币.

"欧洲央行和欧元体系将不会继续承担这些风险,"他并表示,指出希腊央行会承担这些可能贬值的贷款和抵押品.

欲浏览希腊央行财报,请点击:(here)

**目标风险**

但希腊银行藉由欧洲央行贷款操作获得的资金随後又流出希腊,或带来问题.这会增加希腊央行在TARGET2支付体系下的负债.

希腊央行和其它欧元区二线国家在欧元区跨境支付系统TARGET2下的欠债逐渐增加,因向欧元区其它国家进行支付形成资金净流出,这一趋势又因债务危机而加剧.

希腊央行财务报表显示,截至1月对TARGET2欠债为1,070亿欧元-此後的数字可能仍维持在这一水平.这个数字对其它欧元区国家央行来说也是一个大的隐患.

"如果他们真的要承担这一损失,TARGET2风险最大,"Schulz表示,并称希腊央行破产会给欧元区其它国家央行造成损失.

"但还不清楚欧洲是否承担TARGET2全部余额的亏损,"他说.

若希腊退出欧元区,欧洲央行或通过印钞的方式货币化TARGET2的净亏损,随之而来的通胀效应也会令欧元区最具权力国家-德国的决策者不悦.

除了财务方面对欧元区各国央行造成影响之外,希腊退出欧元区也会对该区银行业体系造成系统性影响.其它二线国家储户可能会出逃.

"如果他们看到希腊储户的欧元储蓄一夜间转换成了希腊货币德拉克马,价值缩水了50-70%,那麽相对简易的对冲策略就是取出部分存款并放到卢森堡,或者换成英镑或瑞郎,"Bosomworth说.

最终希腊将决定是否退出欧元区,但欧洲央行能努力避免这个情境发生.

"他们能够做的就是防止蔓延-他们在这方面扮演举足轻重的角色-他们可能还会尽力说服各方将希腊留在欧元区,"花旗经济学家Juergen Michels说.(完)

--编译 李爽/侯向明/隋芬/梁睿雪;审校 程琳/丁琦/田建华

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