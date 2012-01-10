毕加索和蒙德里安作品在希腊失窃

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透雅典1月9日电---警方称，希腊国家艺术馆三件艺术品周一被盗，包括毕加索和荷兰画家蒙德里安（Piet Mondrian）画作各一幅。
警方称，盗窃团伙于清晨入馆偷画。失窃作品包括毕加索1939年创作、1949年赠予希腊的《女人的头》（Woman's head）及蒙德里安1905年创作的《磨房》（Mill）。
窃贼还偷走了意大利画家卡西亚（Guglielmo Caccia）的一幅素描，该作品於1907年捐赠给该馆。
一名拒绝透露姓名的警官称："整个过程历时七分钟。"
盗窃团伙为了误导保安，入馆前曾多次弄响警铃，保安就将其关闭。窃贼在当地时间周一清晨4点半（北京时间周一上午10点半）潜入馆内，保安通过动作探测器才发现其中一名窃贼。
警方称，窃贼逃跑时，丢下蒙德里安1905年创作的另一幅画作《风景》（Landscape）。
尚不清楚参与盗窃行动的人数。警方正在海内外搜寻嫌犯和失窃作品。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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