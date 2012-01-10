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寰宇花絮 | 2012年 1月 10日 星期二 17:01 BJT

毕加索和蒙德里安作品在希腊失窃

路透雅典1月9日电---警方称，希腊国家艺术馆三件艺术品周一被盗，包括毕加索和荷兰画家蒙德里安（Piet Mondrian）画作各一幅。

警方称，盗窃团伙于清晨入馆偷画。失窃作品包括毕加索1939年创作、1949年赠予希腊的《女人的头》（Woman's head）及蒙德里安1905年创作的《磨房》（Mill）。

窃贼还偷走了意大利画家卡西亚（Guglielmo Caccia）的一幅素描，该作品於1907年捐赠给该馆。

一名拒绝透露姓名的警官称："整个过程历时七分钟。"

盗窃团伙为了误导保安，入馆前曾多次弄响警铃，保安就将其关闭。窃贼在当地时间周一清晨4点半（北京时间周一上午10点半）潜入馆内，保安通过动作探测器才发现其中一名窃贼。

警方称，窃贼逃跑时，丢下蒙德里安1905年创作的另一幅画作《风景》（Landscape）。

尚不清楚参与盗窃行动的人数。警方正在海内外搜寻嫌犯和失窃作品。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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