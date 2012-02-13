希腊国会通过新节支法案 确保取得第二批援助

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透雅典2月13日电---希腊国会周一通过了一项不受欢迎的节支法案,以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助，避免无序违约.
在国会表决前,雅典街头爆发严重暴力事件,并且蔓延至其他希腊城镇,包括科孚镇和克里特.
该法案预定单今年一年就要削减33亿欧元(43.5亿美元)薪资、退休金和就业岗位.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
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路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。