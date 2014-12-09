希腊政府宣布提前举行总统选举 股市和债市暴跌

路透雅典12月9日 - 希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周二提名前欧盟环境委员Stavros Dimas为总统候选人，若这场豪赌失利，将被迫提前举行议会选举，而反对纾困的左翼政党很可能胜出。

萨马拉斯周一决定将总统选举提前两个月至12月17日，即便他目前还未能在议会获得必需的180张支持票。

虽然希腊总统没有实权，但希腊宪法规定，若议会未能批准政府提名的总统候选人，就要进行议会选举。金融市场对提前进行总统选举的计划反应强烈，希腊股市和债市大幅下跌。

这场豪赌的代价非常高昂。民调显示，若现在举行全国大选，左翼激进联盟党将获胜。该党誓言将撕毁欧盟/国际货币基金组织(IMF)对希腊的纾困计划。

虽然左翼激进联盟党可能很难找到盟友组建一个反纾困的政府，但提前大选让希腊走出经济危机最严重阶段之际面临新的不确定性。

萨马拉斯对政府提出的总统候选人Dimas感到乐观，认为他将会赢得这场总统选举。

若果真如此，萨马拉斯的政府将清除数月以来为之所困的一道障碍。萨马拉斯就可以放手敲定退出纾困计划的条件，而不用担心自己的政治前途。希腊公众对纾困计划没有好感，因其要求希腊进行财政撙节。

受希腊政府意外宣布提前举行总统选举影响，欧洲股市周二重挫至两周低点，希腊股指 .ATG 暴跌12.8%，为1987年11月来最大跌幅。希腊公债收益率(殖利率)飙升，10年期希腊公债收益率飙升74个基点，报8.09%，如果政府如愿退出救援计划，将难以负担长期在这一水平下借贷。

周一公布的Pulse调查显示，若现在举行大选，左翼激进联盟党支持率为29%，萨马拉斯所在的新民主党将赢得24%的选票。该调查是在12月5-6日举行。(完)

(编译 张荻； 审校 杜明霞)

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