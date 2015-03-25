综述：希腊争取12亿欧元退还资金无望 亟需拿出改革计划

图为欧元和希腊前货币硬币。 REUTERS/Murad Sezer

路透布鲁塞尔/雅典3月25日 - 希腊周三请求欧元区纾困基金快速向其退还现金，以帮助避免下月可能发生的破产情况，但没有获得成功，雅典方面因而压力陡增，需要在数日内拿出有说服力的改革计划。

之前希腊政府请求欧洲金融稳定机构(EFSF)向希腊退还12亿欧元(13.2亿美元)，称这是其本月向EFSF退还银行业资本重组债券时多支付的。

但欧元区高层官员在周三的电话会议上一致认为，希腊在法律上没有资格得到这笔钱，不过他们表示，将在未来考虑如何解决此事。

欧元集团会议工作小组(Eurogroup Working Group)的这项决定让希腊总理齐普拉斯遭遇挫折，他正在想方设法得到新的资金，以维持政府免于破产，同时还要拿出一份全面改革计划并争取获得债务减免。

熟悉希腊财政状况的消息人士周二对路透表示，若不能获得新贷款，希腊将于4月20日资金告罄。

欧盟金主德国是反对向希腊退还12亿欧元资金的国家之一。希、德两国口水战持续数周之后，希腊总理齐普拉斯本周出访德国以修复关系。

“我们认为没有理由向希腊发放这笔资金，”德国财政部发言人Martin Jaeger在例行记者会上称，在去年的银行业压力测试中，EFSF向希腊提供资金以防不测，但当时希腊并不需要。

Jaeger表示，欧元区财长上月决定将资金转回至位于卢森堡的EFSF，希腊未来进行银行业资本重组时可以从这里提取。

德国明确表态，尽管齐普拉斯与德国总理默克尔关系改善，但德国基本立场并未软化。

齐普拉斯已承诺下周一提交改革计划的全面清单，但目前还不清楚是否会包含上届政府同意的私有化和养老金改革举措。

希腊还希望拿到由欧洲央行此前购买希腊政府公债而得的19亿欧元获利。但欧元区要求必须先让希腊主要债权方--国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟执委会批准其改革计划才行。

欧盟执委会主席贾克向欧洲议会表示，近几周对希腊情势感到“非常悲观”，但现在相信纾困进程重回正轨。

据一位银行业消息人士透露，欧洲央行周三略微放松对希腊银行业的约束，把银行业者可以从希腊央行获得的紧急贷款规模自698亿欧元提高至逾710亿欧元。

但是，作为欧元区银行业监管者，欧洲央行要求希腊银行业者不要增持短期政府债券。(完)

(编译 郑茵/王颖/许娜；审校 张荻)

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