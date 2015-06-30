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国际财经 | 2015年 7月 1日 星期三 07:28 BJT

希腊反对党领导人警告称公投可能导致养老金和薪金停发

路透雅典6月30日 - 希腊保守的反对党周二警告称，周日就国际救助条款进行的公投将决定该国在欧洲的前途，如果民众投票反对救助提议，薪金和养老金将受到威胁。

“目前公投的问题是‘支持’还是‘反对’留在欧元区和欧洲。所有欧洲领导人都是指出了这一点，”希腊前总理、中右翼新民党领袖萨马拉斯在发表电视讲话时说。

“‘反对’将意味着养老金和公共和民间部门薪金将被停发，”他说。

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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