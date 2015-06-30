希腊反对党领导人警告称公投可能导致养老金和薪金停发

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透雅典6月30日 - 希腊保守的反对党周二警告称，周日就国际救助条款进行的公投将决定该国在欧洲的前途，如果民众投票反对救助提议，薪金和养老金将受到威胁。
“目前公投的问题是‘支持’还是‘反对’留在欧元区和欧洲。所有欧洲领导人都是指出了这一点，”希腊前总理、中右翼新民党领袖萨马拉斯在发表电视讲话时说。
“‘反对’将意味着养老金和公共和民间部门薪金将被停发，”他说。
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透加拿大卡尔加里1月22日 - 加拿大驻美国大使David MacNaughton周日称，特朗普政府在贸易方面的主要顾虑是美国对墨西哥和中国的贸易逆差，他还称：“我认为加拿大根本不是关注点。”