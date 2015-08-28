希腊最高法院首席法官获任看守总理 任期至少到议会大选

路透雅典8月27日 - 希腊最高法院首席法官Vassiliki Thanou周四宣誓就职看守政府总理，任期至下个月大选开始前。极左翼联盟总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)辞职后长达一周的政治僵局就此结束。

Thanou反对撙节。她所领导的临时政府将至少持续至议会大选。大选日期预计在9月20日。

此前一周，主要反对党领导人行使因总理上任不满一年即辞职而生效的宪法权利，轮番试图组阁，但均以失败告终。而Thanou的上任让过去一周徒劳无功的协商宣告结束。

临时政府中新部长的人选将于周五正式公布。希腊媒体称，临时财长一职将由希腊债务谈判团队中的高管之一George Chouliarakis担任。

尽管齐普拉斯态度大转接受了债权人的救助计划，但他在希腊仍很受支持。而反对党认为，随着撙节削减措施开始实施，选战拉得越长，就越能削弱齐普拉斯的支持度。

预计大选中希腊极左翼联盟(SYRIZA)将再度成为国会第一大党。但外界认为齐普拉斯不能获得绝对多数票，需要找到联盟政党，如若失败，将可能举行第二轮选举。

齐普拉斯周三在接受Alpha TV采访时重申他之前的言论，即他的政党不会与新民主党和泛希腊社会主义运动党合作。在希腊极左翼联盟今年执政以前，上述两家政党曾轮流执政希腊数十载。(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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