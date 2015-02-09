焦点：希腊总理拒绝延长纾困且拟删减节支举措 势将与欧盟对立

路透雅典2月8日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周日公布计划，拟解除令希腊“痛苦不堪”的节支措施，拒绝延长国际救援计划。这将使他走上与欧洲伙伴对立的道路。

齐普拉斯在就任后的首个议会重要演说中，飞快地念出一连串他准备采取的行动，包括恢复养老金分红、取消一项财产税、终结大规模裁员、把最低薪资提高至危机前水平等措施。这些举措将逆转欧洲及国际货币基金组织(IMF)强加给希腊的各项改革。

欧盟伙伴虽警告希腊须坚守在接受2,400亿欧元纾困时所做出的承诺，但齐普拉斯似乎无动于衷，他表示自己想完全履行治愈节支“伤口”的竞选承诺。

他说，希腊将达成预算平衡，但不会再追求不切实际的基本预算盈余，即扣除偿债支出之后预算仍为盈余。

“纾困计划失败了，”现年40岁的齐普拉斯在议会表示，“我们希望向各个方面明确表示，我们不会进行谈判，不会谈判我们的国家主权。”

齐普拉斯在演说的最后，誓言要求德国支付二战赔款，这一象征性的举动似乎直接瞄准了德国这个希腊最大的债权人。

齐普拉斯排除在2月28日救助计划到期后将该计划延长，但他称相信在未来15天内，能够与欧洲伙伴国家达成一项“过渡”协议，以使希腊免于破产。

“本届新政府没有理由请求延长救助计划，”他说，“因为政府不能要求延长错误。”

齐普拉斯称，希腊计划偿还债务。希腊已经被债券市场拒之门外，如果不能迅速获得更多救助，希腊将遇到资金困难。

“希腊人民获强烈地和明确地支持立即终止节支举措并改变政策，”他说，“因此，由于本身非常失败并带来破坏性的后果，所以首先取消纾困计划。”

**人道主义危机**

欧盟领导人一直密切关注齐普拉斯的立场，目前为止他们也没有显示会如其所愿。他们担心希腊财政和经济改革全面倒退，恢复挥霍无度的习惯。恣意支出曾导致希腊背负逾3,000亿欧元的债务。

齐普拉斯为了展现避免公共支出再度攀升的决心，宣布缩减汽车等政府官员所享受的一些待遇，并出售一架总理专机。

他也公布打击富人逃漏税计划，承诺公共项目合约不再独厚寡头政治执政者。此举可能让他得到希腊民众支持。许多希腊人认为国家仅为富人服务而深感厌恶。

欧盟、IMF及欧洲央行所施加的节支措施对希腊人造成严重影响。希腊刚摆脱多年的经济衰退，但大约每四个希腊人中仍有一人失业。

“本届政府的首要任务...就是要医治纾困造成的巨大伤口，解决人道主义危机，一如我们在选前的承诺，”齐普拉斯说。

**争取改变**

过去一周，希腊官员提出了一项过渡计划，以便在重新协商债务协议期间，维持未来几个月的融资。

希腊新政府不想要72亿欧元的下一笔纾困资金，而是希望能获准发行更多短期债券，超过当前150亿欧元的限额。希腊亦希望得到欧洲央行和其他欧元区当局所持希腊债券带来的19亿欧元获利。

有了这些资金的支持，希腊官员将试图重新协商主权债债务的支付，或许是透过延长支付，仅支付利息和在预算盈余方面获得一些宽限。

一名政府官员暗示，这并非要求全都立即实现。“兑现我们承诺的速度是‘在四年之内’。”

齐普拉斯在演说中对此并未给出暗示，但对与欧洲可能很快达成协意表达了乐观看法。

“许多人问道：这在未来几天内可能达成吗？与欧盟机构伙伴的接触令我相信，这是可行的。”他说。“当然或许有许多问题可能还需要时间磋商，如债务议题。但我们现已有充分准备，就多数议题达成一致，以此作为整个计划的一环。”(完)

(编译 李婷仪/杜明霞/张若琪 审校 张涛)

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