综述：希腊推迟至周二向欧元区提交经济改革计划

图为一枚欧元硬币和原希腊纸币。 REUTERS/Murad Sezer

路透雅典2月23日 - 一名政府官员表示，希腊将在周二向欧元区提交经济改革计划。原定的最终期限是周一。这份清单是欧元区延长对希腊金融援助的前提。

这名官员并未指出延迟原因，但表示欧元区财长将按原定计划，在周二下午评估这份含有打击逃税和腐败行为的经济改革计划。

一位欧元区官员在布鲁塞尔表示，对欧元区来说，“这份文件的内容不会令人意外”，因此周二提交不是个大问题。希腊已经表示，正密切配合欧元区伙伴起草这份清单。

希腊两项总计2,400亿欧元援助计划的最大出资国--德国稍早坚持，希腊改革清单上的任何额外支出必须通过节支或增税来弥补。

希腊左翼政府周五做出让步，使其救助计划得以延长四个月。该计划原定于2月28日到期。希腊总理齐普拉斯上月在竞选时承诺要废弃该计划。

今日稍早，希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis曾表示，改革清单将会在周一结束之前提交给欧元集团，在上周五于布鲁塞尔达成的协议规定的截止时间之前。

希腊政府一直强调，改革至少应由希腊人民决定，而不能像撙节政策那样，由外国债权人强加给希腊。

该官员稍后表示，“改革清单将在周二上午提交给欧元集团的财长们，下午将召开一个电话会议。”

**人道主义危机**

该官员表示，这些改革措施将包括解决齐普拉斯所称的希腊“人道主义危机”，同时应对欠税和坏账，终止第一套住房止赎。其中也包括打击逃税、走私和腐败，重组公共部门以及简化行政手续。

改革清单还将包括希腊政府“Thessaloniki计划”的部分内容。该计划设想一年总共支出18亿欧元用于救济措施，比如向穷人提供免费电力和餐饮，同时通过收缴欠税等措施筹措30亿欧元。

齐普拉斯在周五达成协议后宣布胜利，但左翼资深人士、同时也是左翼激进联盟党(Syriza)在欧洲议会的成员Manolis Glezos，指责齐普拉斯未能履行竞选承诺，并表示仅仅避免使用煽动性措辞将无法安抚希腊民众。

这项协议将欧盟执委会、欧洲央行以及国际货币基金组织(IMF)监督希腊切实执行纾困承诺的调查员、含有鄙视意味的“三驾马车”(troika)，重新命名为“三大机构”(the three institutions)。

“将三驾马车重新命名为‘机构’，将纾困称为‘协议’，将债权人称为‘伙伴’...并不能改变先前的局面，”Glezos在周末的博客(部落格)中写道。

“本人对希腊民众表示歉意，因为我参与了这个假象，”他表示，“让我们趁着还来得及时做出回应。”

**喘息空间**

雅典在巨大压力下在布鲁塞尔进行协商。资深银行人士对路透表示，光是上周五就有10亿欧元流出希腊银行账户。摩根大通估计，上周资金流出额为30亿欧元，今年迄今已流出250亿欧元，意味着希腊银行在八周之内就会没有抵押品可从欧洲央行取得新贷款。

在急匆匆举行过几次欧元集团会议后，国际债权人将详细检视希腊的改革，以确保改革计划与希腊再次让步的步调一致--也就是希腊在四个月的延长期内的所作所为，不会加重政府的预算负担。

“现在球已经踢到了希腊政府这边，”德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示。“如果雅典当局想对个别要点作出修改，这没什么问题。但如果这些修改导致支出增加，那他们就需要从别的地方省钱，要么就想办法增加税收。”

史坦迈尔指出，与欧元集团达成的协议仅让救助计划延长至初夏。“欧洲有了喘息的机会，但仅止于此，这并非最终的解决办法，”他对德国画报表示。

**没有好处**

由于希腊没有能力通过市场自行筹资，反对党和欧元区伙伴国爱尔兰表示，齐普拉斯将不得不在延长的救助方案到期后，协商获得第三次救助。

布鲁塞尔协议令希腊有望降低基本预算盈余目标，并释放部分资金帮助缓和失业率高达25%的影响。

但在其他方面，雅典几乎得不到任何好处。

齐普拉斯现在不得不努力说服选民、左翼激进联盟党中的左派乃至执政伙伴--右翼的独立希腊人党，让他们接受布鲁塞尔协议，以及最终的长期协议。

目前为止，除了Glezos的批评声之外，在齐普拉斯所属党派内部还未出现有人公开表示反对的迹象；Glezos并非党内重量级人物，但却是道德权威。

他打破党内统一立场的作法立刻引来政府的回应。“我们将会一直尊重Manolis Glezos这样的人，”Sakellaridis说。“但...我认为(作出)昨天的声明是受到了误导，是错误的。”(完)

(编译/审校 许娜/张涛/陈宗琦/徐文焰/李婷仪)

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