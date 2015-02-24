独家:希腊承诺尊重此前的私有化进程并避免预算失控

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透柏林2月24日 - 根据路透周二看到的希腊改革方案，希腊承诺对于正在进行或已经完成的资产私有化不予推翻，并保证应对“人道主义危机”的措施不会影响预算。
希腊周一午夜向欧盟和国际货币基金组织(IMF)提交了改革计划清单。改革方案必须由这两家债权人批准，才可以将希腊援助计划展期四个月。
这份清单还包括承诺改革税务政策，以及对政府支出的“各个方面”进行审查和控制。
希腊还承诺整顿养老基金，以节约资金，并消除鼓励提前退休的漏洞和因素。
希腊还表示，将改革公共部门薪资系统，不会进一步降薪，但会保证公共部门整体薪资不增加。希腊还称，将逐步引入工资集体协商，以逐渐提高最低工资，但会与欧洲和其它伙伴协商进行。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫；审校 高琦)
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