独家:希腊承诺尊重此前的私有化进程并避免预算失控

路透柏林2月24日 - 根据路透周二看到的希腊改革方案，希腊承诺对于正在进行或已经完成的资产私有化不予推翻，并保证应对“人道主义危机”的措施不会影响预算。

希腊周一午夜向欧盟和国际货币基金组织(IMF)提交了改革计划清单。改革方案必须由这两家债权人批准，才可以将希腊援助计划展期四个月。

这份清单还包括承诺改革税务政策，以及对政府支出的“各个方面”进行审查和控制。

希腊还承诺整顿养老基金，以节约资金，并消除鼓励提前退休的漏洞和因素。

希腊还表示，将改革公共部门薪资系统，不会进一步降薪，但会保证公共部门整体薪资不增加。希腊还称，将逐步引入工资集体协商，以逐渐提高最低工资，但会与欧洲和其它伙伴协商进行。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫；审校 高琦)

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