希腊正在拟定改革计划 希望下周与欧元区达成协议

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透雅典3月26日 - 希腊政府周四表示，将在改革计划中提出增加税收和鼓励投资者的举措。希腊希望下周初与贷款人达成协议，从而解冻援助资金。
过去一周与德国总理默克尔等欧盟领导人举行会谈后，希腊政府表示，将在周一前向欧元区伙伴国提交一份改革计划，以避免政府破产。
“相信下周初我们会就希腊政府提出的改革计划以及援助问题达成一致，”希腊经济部长George Stathakis对Antenna电视台表示。
对于齐普拉斯总理领导的希腊左翼政府来说，改革是件十分敏感的事情。该政府在1月上台时承诺结束财政撙节。
一位了解希腊财政状况的消息人士周二告诉路透，如果得不到新的资金，希腊政府在4月20日将会资金告罄。
政府发言人Gabriel Sakellaridis周四对希腊电台说，6月份以前将要实施的改革包括提高税收、改善投资信心以及使司法体系。
在提交改革计划时，实施时间表和成本效益分析将包括在内，一位政府官员此前告诉路透。
欧元区当局坚持，只有改革计划得到欧元区国家财长的同意，希腊才可能获得进一步的援助。自2010年以来，希腊从欧盟和国际货币基金组织(IMF)得到了2,400亿欧元(2,600亿美元)的援助。(完)
(编译 郑茵/秦德兴; 审校 张涛)
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