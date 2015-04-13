德国报纸称希腊改革计划缺乏进展令人失望 希腊反驳

路透雅典4月12日 - 希腊财政部周日反驳了一德国报纸的报导，该报导称在上周的谈判中，欧元区官员对希腊未能提出结构性改革计划概要感到震惊。

在这次决定现金告急的希腊是否应得到欧盟/国际货币基金组织(IMF)进一步金援的谈判中，希腊新当选的左翼政府与欧元区伙伴国家之间的气氛一直很紧张。

周日法兰克福汇报引述参与上周谈判的消息人士报导称，对于希腊在改革计划方面缺乏进展，与会人士感到失望。报导并称希腊谈判代表只是“像个出租车司机一样”问钱在哪，而且还一口咬定希腊将很快破产。

“当周日法兰克福汇报的读者阅读欧元工作小组(Euro Working Group)的会议记录后，该报将很难为其报导标题和内文找到站得住脚的理由，”希腊财政部称，“这种报导对谈判和欧洲造成危害。”

欧元区成员国副财长会议，即欧元工作小组周四决定，给希腊六个工作日的最后期限，来提交修改后的经济改革计划。欧元区成员国财长将在4月24日举行会议，决定是否向希腊提供紧急资金，以避免希腊破产。

希腊财政部官员称，希腊及其国际贷款人的技术团队周六举行了电话会议，规划了未来几天的谈判日程。

希腊最大的债权人--德国已经表示，在希腊提交更详细的改革清单之前，欧元区不会向希腊提供额外资金。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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