希腊和债权人就基本预算目标达成一致--官员

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅典8月11日 - 一位政府官员表示，周二协商援助条款的希腊和国际债权人就最终财政目标达成一致，希腊将致力于从2016年起实现基本预算盈余。
该官员称，按照目标，希腊2015年基本预算赤字将相当于国内生产总值(GDP)的0.25%，2016年将转为基本预算盈余，规模相当于GDP的0.5%，2017和2018年的盈余目标分别为1.75%和3.5%。
“基本预算目标已经确定下来了，”这名官员在希腊政府官员与国际贷款方进行谈判的间隙表示。
“双方亦同意，不在2015和2016年采取新的举措，”这名官员表示。
希腊正在讨论高达860亿欧元的救助案条款。该国急于在所欠欧洲央行(ECB)的一笔债务于8月20日到期前达成协议。(完)
(编译 白云/张涛；审校 李婷仪/杜明霞)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。