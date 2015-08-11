希腊和债权人就基本预算目标达成一致--官员

路透雅典8月11日 - 一位政府官员表示，周二协商援助条款的希腊和国际债权人就最终财政目标达成一致，希腊将致力于从2016年起实现基本预算盈余。

该官员称，按照目标，希腊2015年基本预算赤字将相当于国内生产总值(GDP)的0.25%，2016年将转为基本预算盈余，规模相当于GDP的0.5%，2017和2018年的盈余目标分别为1.75%和3.5%。

“基本预算目标已经确定下来了，”这名官员在希腊政府官员与国际贷款方进行谈判的间隙表示。

“双方亦同意，不在2015和2016年采取新的举措，”这名官员表示。

希腊正在讨论高达860亿欧元的救助案条款。该国急于在所欠欧洲央行(ECB)的一笔债务于8月20日到期前达成协议。(完)

(编译 白云/张涛；审校 李婷仪/杜明霞)

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