希腊总理缺席欧盟峰会 出台重大行动希望渺茫

资料图片 希腊新任总理萨马拉斯在第一次内阁会议上。 REUTERS/Yorgos Karahalis

* 希腊总理及财长将因病缺席欧盟峰会,国际贷款方推迟访问雅典

* 欧盟领袖将思考银行及财政联盟、债务基金等方向

* 市场不抱太高期待,认为路线图将受到考验

路透6月25日电---希腊新任总理和财政部长均将因病无法出席本周稍晚的欧盟峰会,国际贷款方也因而推迟出访雅典计划

这项消息不但打击到希腊争取放宽纾困条件的努力,也让这场峰会更趋复杂,部分人士原本期望峰会将采行新措施,以解决欧债危机.

根据峰会预备文件,欧盟领袖将朝向跨境银行联盟、加强财政整合、以及成立债务赎回基金的可能性,讨论具体措施.

不过,希腊总理萨马拉斯周六进行了眼部手术,拉帕诺斯(Vassilis Rapanos)则因恶心、剧烈腹痛与头晕於周五接受住院治疗,尚未能宣誓就职财长.

希腊外交部长和即将卸任的财政部长将会出席会议,寻求1,300亿欧元(1,629.6亿美元)的纾困案条件能够松绑.

由於希腊方面的这些意外变故,其国际贷款方--欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)已经推迟原定周一出访雅典的计划.

希腊在两日欧盟峰会上将面临严峻考验,欧元区金主德国尤其不愿给雅典任何余地.

德国财政部长朔伊布勒周日表示,希腊新政府应该停止要求更多协助,反之应该迅速执行先前与欧洲夥伴签署的纾困协议中的改革措施.

"新总理萨马拉斯最重要的任务,就是迅速毫不延迟地执行协定的计画,而不是去询问其他人还能为希腊做什麽,"朔伊布勒向德国周日画报表示.朔伊布勒是德国总理默克尔的亲密盟友.

画报对4,000人进行的调查显示,有78%的德国人和65%的法国人希望希腊离开欧元区,而有51%的西班牙人和49%的意大利人也支持希腊退出.

**又一次峰会**

尽管曾经期盼本周的峰会会是欧洲债务危机的转捩点,但金融市场现在已经降低了对於峰会达成具体进展的预期.

"我们相信峰会将为实现更紧密的财政联盟的路线发展提出进一步的广泛支持,但进程中各个阶段都会有很多的附带条件,"巴克莱的分析师称.

"我们不太相信对於集结国家主权方法的担忧能能充分详细化解,这表示下半年将有进一步的讨论."

汇市明显反映出缺乏热烈期待的气氛,欧元兑美元周一在亚洲市场陷於1.2530美元,仅略高於上周所及低位.

但分析师仍预计峰会将出台某种经济增长协议,尽管提议的1,300亿欧元支出计划,充其量是能算是温和.

峰会可能会热烈争论一些议题,例如共同债券和银行联盟产生的共同负担,而德国可能坚持拒绝为其他欧元区国家负债背书.

此次峰会料不会有任何的重大决定,达成最终的解决方案似乎还有很长的路要走.

欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)希望到欧盟10月峰会,或者12月峰会时,能有一套更为详尽的计划出炉.

欧洲央行(ECB)的态度也是关键所在,外界呼吁把欧洲央行作为最後贷款人,并希望其帮助缓解欧元区的融资压力,但欧洲央行对此表示强烈反对.

欧洲央行周五采取了一小步支持性举措,放松抵押品规则,允许金融机构利用更多种类资产来换取现金.此举有助於应对信贷评级遭下调造成的影响.(完)

--编译 李婷仪/戴素萍/王冠中/王翔琼/侯向明;审校 蔡美珍/田建华/白云

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