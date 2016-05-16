希腊总理齐普拉斯称目标在明年重返债市 惟债务减免是关键

路透雅典5月14日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周六表示，在重要的5月24日欧元区财长会议上，如果国际债权人提供债务减免措施，那么希腊将在明年重返信用市场。

希腊本周稍早开始与债权人协商如何让债务更加可控。该国自2014年以来就被屏除在全球债市外，并于去年7月接受第三轮规模数十亿欧元的纾困。

齐普拉斯政府目标是在5月24日的会议完成对纾困相关改革进展评估。此举将可让下一批的资金及时发放，用来偿还欧盟和国际货币基金组织(IMF)及政府供应商的债务。

齐普拉斯也希望在债务负担减方面有所进展。根据欧盟执委会的预测，希腊的债务今年料将达到相当于国内生产总值(GDP)的182.8%。

“如果在5月24日能实现债务诉求，我们将在2017年重返债市，”他对Realnews报纸称。

“我们可望早在2018年8月计划到期之前，便一劳永逸地退出纾困案，”齐普拉斯表示。(完)