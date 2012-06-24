希腊总理将因病缺席欧盟峰会

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透雅典6月24日电---希腊新总理和即将上任的财政部长将因病缺席本周欧盟峰会.在这次会议上,希腊将提议放宽抒困协议的条款.之前,国际贷款方已经不得不推迟了与希腊谈判小组的第一轮会谈.
希腊总理萨马拉斯周六进行了眼部手术,拉帕诺斯(Vassilis Rapanos)则因恶心、剧烈腹痛与头晕於周五接受住院治疗,尚未能宣誓就职财长.
因此,希腊外交部长与即将卸任的财长将出席6月28-29日举行的欧盟峰会,提出放宽1,300亿欧元抒困协议条款的要求.
由於希腊方面的这些意外变故,其国际贷款方--欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)已经推迟原定周一出访雅典的计划.
一名IMF发言人证实,该组织谈判代表--欧洲事务副部长Poul Thomsen将不会出行."Poul Thomsen的出访已经推迟,新行程尚未确定."
欧盟一位发言人也表示,这三方的出访已经被推後.
上周宣誓就职的萨马拉斯联合政府呼吁重新协商抒困条款.新政府将面临着欧盟峰会的严峻考验,欧元区金主德国尤其反对修改协议.
希腊政府发言人Simos Kedikoglou称,该国将由外长Dimitris Avramopoulos和即将卸任的财长George Zanias代表出席此次峰会.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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