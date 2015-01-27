希腊新总理齐普拉斯宣誓就职 新政府料力抗纾困条件

路透雅典1月26日 - 希腊左翼激进联盟党(Syriza)领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)周一宣誓就任新总理，将带领路线强硬、反对纾困的新政府与国际债权人摊牌，决心终结将近五年的严苛经济举措。

齐普拉斯就任后，立场并未如预期从民粹主义转向实用主义，他很快宣布与较小的独立希腊人党组成联合政府，该党亦反对欧盟/IMF对希腊的援助计划。

这样的结盟并不寻常。这两个党派在政治光谱上一左一右，唯一共同点就是他们对该项2,400亿欧元纾困计划以希腊节支为代价同感厌恶。

新中间路线党派To Potami的领导人Stavros Theodorakis表示，他可能不会加入包含独立希腊人党在内的执政联盟，他将独立希腊人党定位为“极右”与“反欧洲”路线。To Potami一度被视为左翼激进联盟党结盟对象。不过Theodorakis也表示，他将观察新政府的计划，再决定是否在议会投下信任票。

高级党派官员表示，周二内阁名单公布时，一向敢于直言、反对节支的经济学家Yanis Varoufakis，料将是新任财政部长人选。

金融市场对齐普拉斯胜选的反应大致平静，初步开票结果公布后，欧元兑美元从大跌至11年低位出现反弹。希腊股市下跌3%，银行股领跌大盘，Piraeus Bank (BOPr.AT)狂泻17.6%。希腊10年期公债收益率(殖利率)上涨，但仍低于投票之前的水平。

齐普拉斯胜选，加上欧洲央行上周决定注资数以十亿计欧元刺激疲弱欧元区经济的举措，成为欧元区长期危机的转折点。

这象征由德国带头主张的以严苛预算为前提来处理受困经济体的思潮，已有改变的迹象。不过左翼激进联盟党可从国际借款人取得何等让步，目前目前仍不明朗。(完)

(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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