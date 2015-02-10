希腊总理在与欧盟开会前称拒绝考虑展延纾困计划

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透雅典2月11日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二重申，他所带领的政府不会寻求展延该国2,400亿欧元的纾困计划。
在希腊国会对新政府进行信任投票之前，齐普拉斯称，“无论前总理萨马拉斯(Antonis Samaras)及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)如何要求...我们不会要求展延纾困。”
“我们在欧洲体制内寻求政治解决方案。”
齐普拉斯最近几天走访欧洲各国，期望他结束纾困措施的承诺得到支持，并减记大量债务，欧盟财长将于周三、欧盟领袖将于周四举行会议。
齐普拉斯称，有信心与欧洲伙伴达成协议，但重申希腊政府在任何新协议中都不会接受新的贷款或纾困举措。
他指出，政府希望利用希腊已经获得的资金，包括银行纾困基金中的剩余资金。(完)
(编译 张明钧/杜明霞；审校 于春红)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。