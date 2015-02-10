希腊总理在与欧盟开会前称拒绝考虑展延纾困计划

路透雅典2月11日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二重申，他所带领的政府不会寻求展延该国2,400亿欧元的纾困计划。

在希腊国会对新政府进行信任投票之前，齐普拉斯称，“无论前总理萨马拉斯(Antonis Samaras)及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)如何要求...我们不会要求展延纾困。”

“我们在欧洲体制内寻求政治解决方案。”

齐普拉斯最近几天走访欧洲各国，期望他结束纾困措施的承诺得到支持，并减记大量债务，欧盟财长将于周三、欧盟领袖将于周四举行会议。

齐普拉斯称，有信心与欧洲伙伴达成协议，但重申希腊政府在任何新协议中都不会接受新的贷款或纾困举措。

他指出，政府希望利用希腊已经获得的资金，包括银行纾困基金中的剩余资金。(完)

(编译 张明钧/杜明霞；审校 于春红)

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