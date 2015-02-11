希腊总理齐普拉斯轻松赢得议会信任投票

路透雅典2月11日 - 希腊总理齐普拉斯周三凌晨轻松赢得国会的信任投票，之前他承诺绝不允许希腊重新回到节支和纾困计划中去。

齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)在国会中控制了149个议席，加上同盟党派--反节支的右翼党派独立希腊人党的支持，使他在议会300个席位中赢得162位议员的支持。

本次投票正值周三欧元区财长及周四欧盟领袖召开危机会议之前，这些会议将讨论希腊的未来，目前希腊退出欧元区的危机不断升温，而该国的退出可能引发更大范围的金融动荡。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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